„Dva tábory jsme měli během pár hodin naplněné, ve čtvrtek jsme vyhlásili třetí,‟ říká ředitelka Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou Kateřina Viktorová. Podle ní budou na táborech platit stejná hygienická opatření jako na v současnosti stále aktivních kroužcích.

„Děti budou rozdělené v určitém počtu do skupinek a budou muset dodržovat rozestupy. Pokud to nebudou zvládat, dostanou roušku. Také vynecháme akce, které se konají ve větších městech,‟ předesílá ředitelka s tím, že účastníci táborů se budou pohybovat hlavně v prostorech Domu dětí a mládeže a na jeho hřišti. Mimo příměstský tábor se ovšem mohou zájemci zúčastnit i letního tábora v areálu v Mokrosukách, který je oplocený a splňuje všechny hygienické podmínky. „Rodiče nám budou dodávat formuláře o bezinfekčnosti. Zodpovídají za to, že sem dají dítě, které nepřišlo do styku s koronavirem,‟ upozorňuje Kateřina Viktorová.

Kapacita byla naplněna během čtyř hodin

O účastníky příměstských táborů nemá v Kralupech nad Vltavou nouzi ani Tělovýchovná jednota (TJ) Sokol. „Máme šedesát šest dětí ve dvou turnusech. Kapacita se naplnila během čtyř hodin. Kdybychom udělali další dva, jistě by se nám je podařilo naplnit také, ale nepokryli bychom je vedoucími,‟ říká jednatelka TJ Sokol Kralupy nad Vltavou Alice Hakenová s tím, že i zde se bude dbát na to, aby si děti dezinfikovaly ruce a například při jízdě hromadnou dopravou nosily roušky. Stejná pravidla platí i pro vedoucí.

„Děti navíc budou mít označené šatny. Každé v nich bude mít svůj háček s tím, že nesmí chodit do druhé šatny. Tři družstva, která mezi sebou soutěží, bychom měli držet odděleně. Kontaktní hry budou třeba na čas, ale všechny děti by spolu neměly setrvávat pořád,‟ přibližuje Alice Hakenová.

Tábor se bude odehrávat hlavně venku a v kralupském sokolském areálu s budovou a kuchyňkou. Na obědy budou účastníci chodit do restaurace, ovšem tak, aby se daná skupina co nejvíce vyhnula veřejnosti. Tomuto požadavku se přizpůsobují i výlety. „Na Kladně jsme například objednali lanové a trampolínové centrum jen pro naši skupinu. Není to takový problém, ale musí se dodržovat dezinfekce,‟ dodává Alice Hakenová.

Přidávali další turnus

I příměstský tábor, pořádaný neratovickým Domem dětí a mládeže, zaznamenal velký zájem. Přidal tedy další turnus, ovšem musel oproti tomu zrušit své každoroční karate soustředění. „Budeme mít letos volejbalové soustředění. Koná se v zařízení ve Lhotce u Mělníka,‟ popisuje Miloslava Hainová, ředitelka Domu dětí a mládeže Neratovice, a dodává, že i u nich budou dodržovat stejná hygienická opatření jako v současnosti při provozování kroužků.

„Při vstupu do prostor se musí použít dezinfekce, ve třídách a v klubovnách také. Děti nenosí roušky, zatímco pedagog ano. Nebudeme chodit do města, obědy nám budou dovážet. Děti budou mít krabičky, své příbory. Budou se dezinfikovat stoly, pomůcky a podobně,‟ vyjmenovává Miloslava Hainová.

Jiří Štraub