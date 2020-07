Veřejnost jeví zájem o oblíbené turistické atrakce na Mělnicku. Například HistoryPark Ledčice zaznamenává v červenci lepší návštěvnost než loni.

Potápěč hledá poklady v mělnické studni | Video: DENÍK/Petra Špitálská, Jakub Dvořáček

„V červnu nám ovšem kvůli uzavření škol opadly všechny školní exkurze. Od března do června nám návštěvnost klesla na nějakých deset procent oproti minulému roku,“ poznamenal tamější pracovník Aleš Charvát s tím, že současný vysoký zájem podle něj není zapříčiněním toho, že lidé letos nemohou cestovat do zahraničí v takové míře jako minulý rok, ale přirozeným nárůstem. „Lidé nás stále objevují, protože fungujeme relativně krátkou dobu. Když to srovnám s ostatními institucemi, tak slušný nárůst bývá většinou při čtvrtém a pátém roce,“ dodal.