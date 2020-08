Velká část obcí a měst na Mělnicku je aktivní také na sociálních sítích. Zejména v době koronavirové krize se radnicím osvědčila možnost rychlého předávání informací občanům.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Na jaře jsem na facebooku předával informace, jak jsme na tom jako město se zajištěním ochranných pomůcek, komu se budou dávat a jak to vypadá i se situací s nákazou v regionu,“ říká místostarosta Mělníka Petr Volf, který mělnickou facebookovou stránku spravoval první dva roky jejího fungování. Dnes se o ni stará Odbor školství a kultury a Kancelář vedení města. „Je možná sledovanější než webové stránky města. Nemohl jsem se jí věnovat naplno tak, aby plnila marketingový a informační účel. Jediné, co nyní na sociálních sítích spravuji, je facebooková stránka Mělnického vinobraní,“ dodává Petr Volf a upozorňuje také na kanál Mělníka na YouTube. „Využíváme ale nejvíce facebook a na YouTube dáváme zpravodajství, co dělá naše kolegyně Barbora Walterová Benešová,“ doplňuje místostarosta.