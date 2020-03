Třebaže opatření kolem koronaviru ještě nějakou dobu trvat budou, po zhruba týdnu je situace ve městě klidnější. Na začátku opatření totiž neváhali někteří lidé být vůči strážníkům agresivní. Řekl to ředitel Městské policie Mělník Ladislav Hošmánek.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

V současné době má městská policie dostatek strážníků, aby zvládli pokrýt vše, co se od nich vyžaduje. Koronavirus ale jejich práci rozhodně změnil; hlavně co se týká „vytíženého“ času. „Paradoxně je na městskou policii nápor větší v denních hodinách,“ řekl Ladislav Hošmánek. Jindy to je právě naopak; je to tím, že lidé strážníkům často volají a ptají se jich na věci v souvislosti s koronavirovou situací. „Ptají se, jak to je s karanténou, jak si zajistit své životní potřeby, nákupy a podobně. Dotazů je skutečně hodně,“ líčí svoji zkušenost.