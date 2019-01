Mělnicko – Hladiny řek na Mělnicku stoupají. I když zatím nedosahují prvního stupně, s výjimkou Brandýsa nad Labem, mají lidé strach ze sněhu, který leží na horách. Nikdo nechce, aby se opakovala situace z roku 2002, kdy velká voda spláchla mnoho vesnic.

Zálezlice po povodni v roce 2002. | Foto: Archiv Zálezlic

Podle místostarosty Zálezlic Davida Zunta lidé na povodeň, která vesnici zaplavila před deseti lety, nemohou zapomenout. „Teď se hladina řeky zvedla o čtyři metry. Zatím je ještě v korytě a průtok se drží těsně pod prvním povodňovým stupněm. Ale lidé se bojí. V Troubkách si také mysleli, že se to znovu stát nemůže, a po třinácti letech byli opět vyplaveni. Vzpomínky jsou po těch letech stále živé,“ vysvětlil Zunt.



Ničivá povodeň před deseti lety některá města a vesnice téměř srovnala se zemí. A Zálezlice byly mezi nimi. Lidé se tam už z nejhoršího dostali a vybudovali novou vesnici. Pokud by se však situace měla opakovat, mnoho z nich by Zálezlice nejspíš opustilo.



„Stále jednáme o protipovodňovém valu, který by ochránil obec před velkou vodou. Zatím je vše na dobré cestě. Doufáme, že nepřijde nějaký problém, který by stavbě zabránil, a Zálezlice by tak nic neochránilo,“ poznamenal místostarosta.



Povodí Labe i přes stoupající hladinu řeky vnímá situaci jako stabilní.



Mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek v blízké době neočekává tání sněhu. „Vždy čekáme na informace z Českého hydrometeorologického ústavu. Každé tři dny vydají zprávu, kde jsou přesná sdělení, která mapují předpovědi do dalších dní,“ připomněl.



Přehrady zatím Povodí Labe odpouští podle plánu, který je standardní.

„Odpouštíme jako v jiných zimních měsících podle manipulačních řádů. Kdyby měl začít sníh tát, určitě budeme řešit, co dál, ale zatím nemám žádné informace, že by se tak mělo dít. Spíše se očekává, že do republiky přijde studená fronta, která by měla počasí ochladit. Navíc by podle našich prognóz měly řeky kulminovat,“ vysvětlil Jirásek.



Předpověď zatím slibuje studenou frontu, ale s tou má přijít i sněžení, a tak bude sněhu zřejmě nadále přibývat.



Asi největší tání se předpokládá na konci února, kdy se uvidí, jak vážná situace opravdu bude.



Povodí Vltavy už začalo plnící se koryta řek řešit. Podle Jaroslava Sedláčka z Povodí Vltavy je sněhu letos opravdu hodně.



„Tolik sněhu tu několik let nebylo. Stále sledujeme situaci a zprávy z hydrometeorologického ústavu. Teď čekáme na poslední, která má mapovat, kolik vody opravdu na horách je. Podle toho se pak budeme řídit,“ řekl Sedláček.



Povodí Vltavy tak zatím odpouští standardně, ale jakmile začne sníh na horách povolovat, odtoky zvýší.



Chtějí totiž předejít povodním. „Budeme se snažit odpustit z přehrad tolik, aby se tam vešla všechna voda, která přiteče z hor, a nedošlo tak k vylití řek a následnému ohrožení lidí,“ dodal Sedláček.



Proti povodni se snaží ochránit i některá města i obce na Mělnicku. Jednou z nich jsou také Veltrusy.



Podle starosty Bronislava Havlína bylo lepší hráz vystavět jen pro část, která byla postižena v roce 2002 nejvíce. „Ostatní domy byly sice vodou zasaženy, ale nejničivější to bylo v místě, kde byl proud, proto jsme se rozhodli, že ochráníme především tuto část,“ řekl Havlín.



Hráz, která by ochránila celé město by byla finančně velice nákladná. Předběžné propočty totiž ukázaly, že by se do projektu vložily stejné finance, jako do obnovy města.



Ochrannou hráz ve Veltrusech začali stavaři minulý týden budovat. Stavitelem je Povodí Vltavy. Starosta Havlín předpokládá, že by hráz mohla být dokončena ještě do konce tohoto roku.