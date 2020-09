Odběrové místo se nachází v infekční ambulanci, kterou lidé najdou ve 4. patře pavilonu W. Přístupné je každé úterý, středu a pátek od 8 do 15 hodin. Ředitel ovšem sdělil, že časy se pravděpodobně v budoucnu upraví. „O testování na Covid-19 je v mělnické nemocnici velký zájem. Budeme tedy nuceni rozšířit provoz, počítáme, že ze současných tří dnů v týdnu to bude pět,“ řekl Havlas a dodal, že kapacita odběrového místa se bude ještě rozšiřovat.

Samoplátci musí jinam

Lidé si ovšem musí návštěvu mělnického odběrového místa rezervovat, a to buď na čísle 315 639 253, nebo prostřednictvím e-mailové adresy covid19@mediterra.cz. Přijímáni jsou zájemci se žádankou od lékaře nebo Krajské hygienické stanice, samoplátci nikoliv. „Člověk, který si zřizuje rezervaci, se může dostavit na místo obvykle druhý den, výjimečně ještě týž den,“ popisuje lékařský ředitel.

Bližší informace o odběrových místech lidé najdou na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky nebo Krajské hygienické stanice.

„Na našich webových stránkách zájemci dohledají informace v rámci mapy, která ukazuje aktuální situaci kolem koronaviru. Jsou tam také veškeré kontakty,“ popisuje Dana Šalamunová, tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, s tím, že ačkoliv zpočátku hygiena lidem odběry zajišťovala, nyní se musejí objednat sami.

„Nemáme na to dostatečnou kapacitu,“ zdůvodňuje mluvčí. „Někam mohou přijít rovnou, někde se musí objednat. Z odběrového místa pak testy putují do laboratoře, což nějakou dobu trvá. Laboratoř pak testy vyhodnotí a dá vědět výsledky. Pozitivním pak zavoláme. Taková je naše úloha v tomto ohledu,“ vysvětluje Šalamunová a dodává, že kvůli tomu, že hygiena volající na odběry pouze posílá, nemá z odběrových míst hlášení, kolik je v nich testovaných a jak tam vše probíhá. „V rámci telefonátu musíme lidi poučit. Mimo informací o odběrech jim například říkáme, od kdy do kdy budou muset setrvat v karanténě. Ptáme se jich také, kdy měli poslední kontakt s nakaženým, a z toho vyvodíme, kdy půjdou na odběry,“ popisuje mluvčí krajské hygieny s tím, že stanice volajícím také posílá žádanku.

Testovat se můžete nechat téměř kdekoliv

„Říkáme jim, ať se rezervují na odběrovém místě, které je pro ně komfortní, nejblíže k jejich bydlišti, nebo které jim z nějakého důvodu nejvíce vyhovuje,“ vysvětluje Dana Šalamunová. Lidé se tedy mohou testovat kdekoliv.

Někteří obyvatelé Mělnicka, zejména ti, kteří žijí v Kralupech nad Vltavou, například často využívají i odběrové místo v kladenské nemocnici. Tam se stejně jako ve všech středočeských krajských nemocnicích upravuje provozní doba. Zájemci se na místo dostanou od pondělí do pátku od 7 hodin do 19 hodin a o víkendu od 7 do 15 hodin.

Důvodem pro jednotnou délku dvanáctihodinové provozní doby odběrných míst ve středních Čechách je stále se zhoršující situace v počtu nakažených osob. Podle informací z krajského úřadu by také v dohledné době mělo dojít k operativnímu posílení mobilních odběrných týmů.