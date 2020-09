„Návštěvnost se rovná spíš až teď, během září. Spousta lidí přišla v květnu vrátit knihy, které měli půjčené během dvou měsíců karantény, a řekli, že znovu přijdou spíš až později, po dovolených,“ potvrzuje ředitelka mělnické knihovny Hana Lumpeová s tím, že mezi čtenáři se našli i tací, kteří se vrací až nyní kvůli strachu z nákazy koronavirem.

„Květen, červen, červenec a srpen byly oproti normálu z hlediska návštěvnosti slabší, ale zase ne nějak závratně,“ podotýká ředitelka.

Mělnická knihovna měla v minulém roce 1545 zaregistrovaných čtenářů, přičemž zaznamenala 29 994 jejich návštěv. Celkem 524 čtenářů bylo mladších patnácti let. „Oblíbené jsou detektivky, teď se hodně půjčují drsní severští autoři. Na druhou stranu je v oblibě i oddechová literatura jako romány pro ženy,“ přibližuje Hana Lumpeová.

Podobné zkušenosti mají i v neratovické knihovně. „Máme kolem 1600 čtenářů. Nejvíce se tam objevují lidé od padesáti let, zejména ženy, a potom děti do dvanácti let. I pro ně děláme nejvíce pořadů a nakupujeme knížky,“ vysvětluje tamější vedoucí Helena Pinkerová s tím, že starší čtenáři většinou jeví zájem především o detektivky. „Ženy pak dávají přednost společenským, milostným románům. Muži jsou zase spíš na válečnou literaturu,“ upřesňuje vedoucí s tím, že také neratovické knihovně se návštěvnost vrací až po prázdninách.

„Řekla bych, že jsme se ještě úplně nedostali do stavu, jaký byl třeba v lednu nebo v únoru, než jsme v březnu zavřeli. Přes prázdniny to bylo stejné jako loni,“ říká Helena Pinkerová a dodává, že je to způsobené i tím, že v létě má knihovna méně otevřeno. „Teď v září bych řekla, že to ještě není úplně ono, a zase se to podle mě spíš ještě kvůli situaci s koronavirem zhorší. Lidé se opravdu bojí chodit, zejména ti starší,“ vysvětluje vedoucí.

Jinak se ovšem chovají čtenáři v Kralupech nad Vltavou. Podle vedoucí místní knihovny Šárky Pánkové se návštěvnost vrátila okamžitě po květnovém znovuotevření. „Lidé vrátili během měsíce asi čtyři tisíce knih, které pak procházely karanténou. V porovnání s loňskými prázdninami, které byly v běžném provozu, jsme měli asi o 500 návštěv víc, než loni,“ říká vedoucí s tím, že poslední den v srpnu se do knihovny dostavilo zhruba dvě stě čtenářů. Přes sto jich pak zavítalo do dětského oddělení. „Ke konci loňského roku jsme měli 2527 registrovaných čtenářů. Registrovaných dětí do patnácti let máme 969,“ dodává Šárka Pánková.