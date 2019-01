Mělník /FOTO/ - Obyvatelům mělnické ulice Kosmonautů se nelíbí díry v silnici.

Hluboké díry skoro přes půlku silnice. Tak vypadá povrch vozovky v mělnické ulici Kosmonautů, kde mají řidiči strach o nápravy svých aut. A těch po děravé silnici den co den projíždějí desítky.



Obyvatelům sídliště v ulici Kosmonautů, kteří zatím stále čekají na opravy vozovky po zimě, už dochází trpělivost. Patří mezi ně i Jana Vyhlasová, která se obrátila na redakci Mělnického deníku.



„Vjezd do naší ulice je opravdu impozantní, samá jáma. A díry nejsou jen tam, ale i po celé silnici až k výjezdu do Vodárenské,“ řekla Vyhlasová. Na stav vozovky podle ní všichni místní svorně nadávají.



Ulici má podle ředitele mělnických technických služeb Oldřicha Schindlera opravit najatá firma. Nejdříve se ale čekalo na uvolnění peněz zastupiteli a teď konečně probíhá výběrové řízení.



„Opravy by měly začít v příštím týdnu,“ řekl ve středupro Mělnický deník Schindler a doplnil, že naplánované opravy většiny výtluků ve městě by měly být hotové do poloviny července.



Jestli opravy letos čekají všechny rozbité silnice, zatím není jasné. „Nejfrekventovanější úseky budou opraveny a u ostatních silnic záleží na penězích. Částka na údržbu městských komunikací, se kterou předběžně počítáme, přesáhne čtyři miliony korun, což je několikanásobně více než v minulých letech. Přesto je to na důkladné opravy málo,“ poznamenal Schindler.