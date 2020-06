Provozovatelé kempů na Mělnicku se shodují, že po zavření hranic v souvislosti s koronavirovou krizí stoupla poptávka po ubytování v letních měsících. Teď ovšem lidé začali řadu rezervací odříkat s vidinou toho, že přece jen stráví dovolenou v cizině.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Potvrzuje to například Radek Jelínek ze želízského kempu. „Ještě v minulém týdnu jsem měl až do 12. července plně obsazeno a najednou mi rezervace zrušila skupina deseti lidí. Stejně tak mi odřekli objednávku na srpen do osmi chatiček,“ říká.