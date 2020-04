ON-LINE reportáž ke koronaviru ZDE

Například Petr N. ale napsal, že pro výrobu ochranných pomůcek by se mu hodilo občas i nějaké zboží z papírnictví. „V neposlední řadě i odborná literatura a příručky, takže jsem pro otevření i knihkupectví, když už,“ uvedl. S tím souhlasí Jana H. „Na úkoly do školy je potřeba plno materiálu,“ napsala.

Jitka Š. uvedla, že by uvítala otevřít obuv. „Holkám jsou boty z loňska malé, v zimních už je teplo,“ podotkla. To ale nejsou jediné obchody, které lidem chybí. Pavla Z. prohlásila, že by chtěla otevřít železářství a zahrádkářské potřeby.

Řada čtenářů ale po žádných obchodech naopak nevolá vůbec a píše, že se dá vše potřebné zakoupit buď v supermarketech, nebo na internetu – tedy žádný problém. „Co potřebuji, jde objednat přes e-shop,“ řekla Kristýna K. Pro jiné věci lidé jezdí do velkých obchodů. „Boty pro děti většinou mají Lidl i Kaufland, oblečení též. Myslím, že není nic tak důležitého, aby se muselo otevírat. Hlavně že jsou potraviny a lékárny,“ napsala Kristina V. Iva B. prohlásila, že by neotevírala nic dalšího. „Jen ať to nechají zavřené, zbytečně se budou shromažďovat lidé,“ řekla.