Lidí s bydlištěm na obecních úřadech je stále více

Mělnicko - Trvalé bydliště: městský úřad. Lidí s takovou adresou v posledních letech přibývá. Třebaže by se to mohlo zdát jako alarmující údaj, nemusí to nutně znamenat, že by končili obyvatelé měst s tímto údajem v občanském průkazu na ulici. Pokud by se ale dostali i do takové těžké životní situace, města jim v mnohých případech dokážou pomoci. Počet lidí, kteří mají trvalé bydliště na městském úřadu, stoupá ale téměř všude.

Městský úřad v Bakově nad JizerouFoto: Petra Kuldová

Adresa úřadu může způsobit problémy, říká starosta Mělníka



V Mělníku meziročně počet takových obyvatel klesl. Na tzv. ohlašovně je nyní přihlášeno 967 občanů, vloni to bylo 972 lidí. V roce 2015 to ale bylo 896. Čím to je?



Na to jsme se zeptali mělnického starosty Ctirada Mikeše. "Pravděpodobně to je z důvodu, že se v roce 2017 začal vyznačovat v občanském průkazu vedle adresy i údaj „adresa úřadu“. Lidem to působí určité problémy např. při jednání v bankách a v žádosti o nové zaměstnání," řekl.



Důvodů, proč lidé mají bydliště na městském úřadu, může být celá řada: majitel nemovitosti je z bytu odhlásil, skončila jim nájemní smlouva, nebo odhlášení z důvodu exekuce. Samotné zjišťování je ale problematické, podotýká starosta. "Můžeme vycházet pouze ze zkušeností Odboru sociálních věcí MÚ Mělník, který s některými lidmi pracuje na řešení jejich sociální situace," vysvětluje Ctirad Mikeš.



Lidé mají k dispozici záchrannou síť v podobě sociální právní poradny Služeb prevence města Mělnika a sociálními pracovnicemi odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Věnují se především problematice shánění bydlení a řešení exekucí.



Specifickou skupinou jsou podle slov starosty lidé, kterým je jedno, kde jsou přihlášení. "A na obecním, či městském úřadu vydrží celý život," dodává.



Situace v Neratovicích je mírně atypická



Počet lidí s tímto údajem rok od roku stoupá v Neratovicích. Současně to je 1350 občanů s trvalým bydlištěm, v roce 2016 to bylo 1200, v roce 2015 1020.



Situace ale ve městě není kritická. Důvod je má mnohem prozaičtější. Neratovice jsou totiž atypické v tom směru, že budova úřadu je z části obytným domem.



"Do počtu obyvatel na adrese ohlašovny jsou zahrnuti jak obyvatelé, jimž byla přidělena tzv. úřední adresa, kteří se na adresách svých evidovaných trvalých pobytů nezdržují a pozbyli k nim užívacích práv, tak i občané, jimž byla tato adresa přidělena po nabytí státního občanství ČR po narození, a rovněž obyvatelé domu č. p. 1028, kteří v jeho obytné části reálně bydlí," řekla Markéta Jarešová, vedoucí oddělení správních činností neratovického úřadu.



Mladá Boleslav zaznamenala mírný pokles

Mírný pokles lidí hlášených na městském úřadě zaznamenala i Mladá Boleslav. "V dlouhodobém měřítku jich ale spíše přibývá. Momentálně jich je na mladoboleslavském magistrátu přihlášeno 1393, v roce 2017 to bylo 1404 osob, ovšem v roce 2016 jen 1317," řekla tisková mluvčí úřadu Šárka Charousková.



Pokud lidé někde zruší trvalý pobyt, jsou na adresu magistrátu přihlášeni. "Tudíž dost dobře nemůžeme objektivně posoudit, zda to jsou bezdomovci nebo osoby, které se nemohou přihlásit k trvalému pobytu v místě, kde žijí," uvedla.



V Mladé Boleslavi mají většinou takovou zkušenost, že jde o obyvatele, kteří žijí v podnájmech, nebo na ubytovnách. Také v Boleslavi, jako na dalších městech v kraji, mají lidé k dispozici občanskou poradnu, pokud by se dostali do těžké životní situace.

Mnichovo Hradiště zaznamenalo kolísavý vývoj



Kolísavý. Tak označil vývoj počtu lidí hlášených na městském úřadě v minulých letech starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman. Aktuálně jich je 322.



Ten vedle častých důvodů pro trvalé bydliště na městském úřadu uvedl také utajený porod. "Pokud o něj matka požádá, má dítě úřední adresu, i když má matka – občanka trvalý pobyt v České republice," vysvětlil.



Dalším důvodem může být třeba zrušením údaje o místu trvalého pobytu ve správním řízení. Podle slov starosty ale nejde o lidi bez domova, nebo žijící v ubytovnách.



V Nymburce se počet nezvyšuje



Jaroslava Mejzrová, která je vedoucí odboru správních činností nymburského úřadu, považuje současný stav za stabilizovaný. "Nijak rapidně se nezvyšuje. Aktuálně je počet občaný s trvalým pobytem na adrese úřadu 733," uvedla. K 1. lednu 2017 to bylo 714 obyvatel, k 1. lednu 2016 o něco málo více – 738.



Nejčastějším důvodem je podle jejích slov úřední zrušení adresy místa trvalého pobytu na žádost vlastníka nemovitosti. "Lidí bez domova je minimum. Většinou se jedná o obyvatele, kteří žijí u někoho v bytě, nebo v pronajatém bytě, nebo na ubytovnách i v jiných obcích, evidenci však nevedeme," vysvětlila.



Pokud by někdo ale potřeboval pomoci v těžké životní situaci, v Nymburce funguje Občanské sdružení Respondeo.

Čísla zůstávají podobná i v Poděbradech



Aktuální počet lidí, kteří mají trvalý pobyt na úřední adrese v Poděbradech, je 383, odpověděla Lenka Hotovcová, vedoucí odboru kanceláře starosty Poděbrad. Minulý rok to bylo 368, předminulý 386.



Podobně jako v Nymburce to jsou nejčastěji lidé, kterým ve správním řízení zrušili trvalý pobyt. "Lidé, kterým ve správním řízení rušíme trvalý pobyt, bydlí nejčastěji u příbuzných či kamarádů, kde však nemají možnost přihlášení k trvalému pobytu, neboť jim vlastník nemovitosti nedá svůj souhlas s přihlášením." vysvětlila Lenka Hotovcová.



Zajímavým údajem je pak nejméně častý důvod: ten nastane, když se občan s ukončeným trvalým pobytem vrátí na území republiky ze zahraničí a nemá se kam přihlásit. "Jde ale zhruba o jeden případ ročně," podotkla mluvčí.



I v Poděbradech existuje poradna, na kterou se mohou lidé obrátit, když na ně dopadne nepřízeň osudu. "V Poděbradech existuje ve 4. patře vbudovy městského úřadu u nádraží Centrum poradenských služeb Poděbrady, kde právník bezplatně poskytuje právní poradenství. Rady ohledně financí poskytuje Občanská poradna Respondeo," odpověděla.