Liknavost v přezutí letních gum se může prodražit

Mělnicko – Přes varování meteorologů se prozatím naplno nenaplnily prognózy o sněhové nadílce a silnice na Mělnicku zůstaly prozatím, až na malé výjimky, sjízdné. Připravenost na zimní provoz hlásí silničáři i řidiči.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Václav Pancer

Ti jsou navíc podle zákona od 1. listopadu do 31. března povinni vybavit svoje auto zimními pneumatikami, pokud na pozemní komunikaci leží souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se během jízdy může vyskytovat. Výjimku tvoří silnice, označené značkou „Zimní výbava,“ na kterých platí tato povinnost vždy, bez ohledu na stav povrchu vozovky. Ne každému se tato zákonná povinnost musí líbit a záleží na zodpovědnosti každého šoféra, jak s ní naloží. Poohlédnout se po svém pneuservisu a včas přezout pneumatiky by měli především ti, kdo často služebně křižují republiku.

Důležité je vědět, že osobní auta musí mít zimní pneumatiky na všech kolech, ne jen na hnané nápravě, jako tomu bylo dřív. Minimální hloubka vzorku by měla být 4 mm. Důvodem je to, že vozidlo vybavené zimními pneumatikami, má vyšší přilnavost na ledu i sněhu, má lepší stabilitu v zatáčkách a podstatně kratší brzdnou dráhu. Na vozidle musí být namontovány všechny pneumatiky stejné. Při montáži pouze 2 ks zimních pneumatik, například na poháněnou přední nápravu, zajistíte rozjezd vozu. Pokud ale na zadní nápravě zůstanou pneumatiky letní, může se auto lehce dostat do smyku.

Jestliže necháte zimní pneumatiky pouze na zadní nápravě a na přední necháte pneumatiky letní, je velmi pravděpodobné, že při zatočení nebude vozidlo reagovat a pojede rovně. A právě z tohoto důvodu zákon jasně přikazuje použití zimních pneumatik na všech čtyřech kolech.

„Nikdo z nás nedokáže přesně říci, respektive předpovědět, jaké bude počasí po celý den či následující den. Počasí se může změnit i během dne. Ráno svítí sluníčko, večer se může objevit námraza či sníh. Přemýšlet nad tím, zda své auto přezujeme teď, anebo budeme čekat, až nasněží, je zbytečné. Zákonodárce výměnu pneumatik pro zimní období stanovil z toho důvodu, že na našich silnicích je na podzim a v zimě vysoký počet dopravních nehod a nejčastější jejich příčinou je jízda na letních pneumatikách,“ říká tisková mluvčí mělnické policie por. Mgr. Markéta Johnová.

Pokud při silniční kontrole policisté zjistí, že řidič nemá předepsané zimní pneumatiky, hrozí mu udělení blokové pokuty ve výši až 2000 korun. Je také dobré seznámit se s podmínkami, za kterých je sjednáno tzv. havarijní pojištění. Pokud bude prokázáno, že škodní událost nastala v přímé souvislosti s použitím nevhodných pneumatik, může dojít ke krácení pojistného plnění.

Kolik řidičů na letních pneumatikách ještě jezdí, se dá jen těžko staticky zjistit. Pneuservisy, které zaznamenávají zvýšený zájem řidičů v období blížící se účinnosti výše zmíněného zákona a mnohdy zřizují na výměnu gum dokonce pořadníky, mají v této chvíli většinou již volnou kapacitu, a tak mají šanci i ti největší opozdilci nechat svého plechového miláčka konečně přezout.