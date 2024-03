/FOTOGALERIE, VIDEO/ Mělník slavil konec zimy. V nedělním odpoledni se sešel průvod lidí na náměstí Míru, odkud společně nesli Moranu k Labi. Děti ji před tím nazdobily vyfoukanými vejci a šnečími ulitami.

Vynášení Morany v Mělníku | Video: Alena Hedvíková

Nechybělo vyprávění zástupců regionálního muzea o původu dávného zvyku. A děti z folklorního souboru Jarošáček předvedly svá pěvecká a taneční vystoupení.

Za doprovodu zpěvu a tance se pak průvod vydal od mělnického muzea směrem k řece. Po vhození smrtky do Labe se lidé mohli posilnit perníčky před náročnou cestou do kopce zpět do centra Mělníka.

Rozloučení se zimou pořádalo Regionální muzeum Mělník ve spolupráci s rodinným centrem Kašpárek a folklorními soubory Jarošáček a Jarošovci.