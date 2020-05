Ještě ale bude chvilku trvat, než se začne zvedat, práce mají trvat zhruba půl roku. Vlaky po něm ale začnou jezdit už 1. července. Uvedl to Jan Bukovský, tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest České republiky.

V Lužci je most budován tak, že do konce letošní roku se zvedne na podjezdnou výšku sedm metrů. „Když je zavřený, má podjezdnou výšku 4,5 metru. To je ale pro velké osobní a nákladní lodě ale příliš málo,“ vysvětlil Jan Bukovský. Na místo ho zvedl jeřáb – což znamenalo, že operátor zařízení zvedal přes řeku zhruba 135 tun, kolik most váží. „Jeřáb se ovládá joystickem, podobně jako můžete znát z herní konzole,“ přiblížil se smíchem Jan Bukovský.

Jednalo se tak o velmi unikátní podívanou. Jak ale vysvětluje Jan Bukovský, mělo to svůj velmi praktický důvod: přesunutí mostu pomocí jeřábu bylo totiž jednodušší, než ho budovat „klasicky“ – třebaže se to laikovi může znát podivné. „Nebylo potřeba budouvat žádnou provizorní konstrukci, na které by se most budoval přes plavební kanál,“ vysvětlil tiskový mluvčí.

V červenci se už na něj vrátí vlaky, ale zvedat se ještě nebude

Překlenout 30 metrů provizorní konstrukcí by jednak stálo zbytečně peněz, bylo by velmi komplikované a hlavně bylo nutné zachovat prostor, kudy by mohly plout lodě. „Proto bylo jednodušší most z dílů svařit na břehu v místě železniční trati. Poté, co byla na břehu kompletně dodělána povrchová úprava, se jako celek dal jeřábem do své definitivní polohy,“ vyprávěl.

Most je sice na místě, ale to rozhodně neznamená, že je hotovo. Z hlediska železničního provozu se v současné době začíná pracovat na montáži takzvaně železničního svršku. „To znamená, aby se na něj mohly vrátit vlaky 1. července. Zvedat se ale ještě nebude,“ podotkl Jan Bukovský. Časově náročnějším úkolem bude totiž namontovat a kompletně nastavit technologii pro zvedání.

„Bude to pro inženýry na následující půlrok práce, aby se opravdu bezpečně zvedal při ovládání z velína Hořínského zdymadla, které je pět kilometrů daleko,“ popsal mluvčí. Stejně tak se budou zvedat další dva zdvihací silniční mosty, které jsou na tomto plavebním kanálu. „Všechny tři mosty tak budou centrálně ovládány, k tomu je potřeba tuto technologii dokončit,“ uvedl.

Jak Jan Bukovský podotkl, bude to první železniční zdvižný most v České republice. „Dříve se hovořilo o tom, že podobný most bude v Kolíně, s přípravou aby mohl být do budoucnosti zvedací. Nosná konstrukce se postavila tak, aby se nemusela bourat a stavět znova,“ dodal Jan Bukovský.