Mělnicko - Na Mělnicku se povinnost nechat si zkontrolovat kotle týká několika tisíc domácností

Ilustrační foto | Foto: Deník

Domácnostem přibyla další povinnost. Do konce letošního roku budou muset nechat odborníkem zkontrolovat technický stav kotlů, jimiž vytápějí své domy.



Od příštího roku po nich totiž obecní úředníci budou moci požadovat doklad o kontrole lokálních topenišť. Pokud ho majitel nepředloží, bude mu podle ministerstva životního prostředí hrozit dvacetitisícová pokuta. Zájem o kontroly kotlů je ale podle mluvčí ministerstva Petry Roubíčkové zatím minimální.



Povinnost nechat si zkontrolovat kotel je podle ní přitom známá už od roku 2012, kdy začal platit současný zákon o ochraně ovzduší. V Česku by mělo kontrolou projít více než půl milionu lokálních topenišť. Výjimkou samozřejmě není ani Mělnicko, kde se povinnost týká několika tisíc domácností.



Mnozí lidé o nové povinnosti ani netuší nebo ji hodnotí jako další zbytečnost ze strany státu.



„Kotel může být jako ze žurnálu a na kvalitu ovzduší to nemusí mít vůbec vliv, pokud v něm budou lidé spalovat to, co tam nepatří. Mám za to, že je to začátek metody k prosazení elektrokotlů či plynových kotlů s jedním nebo dvěma dodavateli energie,“ uvedl svůj názor Jan Bercha z Medonos, který k vytápění domu využívá také kotel na tuhá paliva. Ačkoli s novým nařízením příliš nesouhlasí, kontrolora si bude v průběhu letošního roku muset také objednat. Stejně tak, jako to dělá v případě pravidelných kontrol komína.



Ani pravidelné kontroly komínů odborníky ale nejsou podle Jana Berchy spásné. „V sousedství vznikl požár ze zazděného trámu téměř vzápětí po provedené revizi komína,“ poznamenal.



Ministerstvo předpokládá, že cena základní kontroly se bude pohybovat v řádu stokorun. Otázkou ale je, zda budou jednotlivé kraje zásobeny speciálními techniky. Půjde o odborně způsobilé osoby, které výrobce proškolil a udělil jim oprávnění k instalaci, provozu a údržbě daného typů kotlů. Seznam servisních techniků má zveřejnit Hospodářská komora.



O osm let později, do září 2022, bude zakázáno provozovat lokální topeniště první a druhé emisní třídy.



Novela zákona o ochraně ovzduší umožní také přímou kontrolu lokálních topenišť v domácnostech, kde bude existovat podezření na porušení zákona.



Návrh počítá s tím, že když se v jednom roce opakovaně objeví podezření na porušení zákona, budou moci úřednici v příslušném domě zkontrolovat kotel. Nejdřív majitel dostane písemné upozornění, podruhé už na kotel přijde kontrola. Ten, kdo ji domů nepustí, může dostat pokutu až 50 tisíc korun.



Nově budou moci sousedé, pokud se jim bude zdát kouř z komína podezřelý, poslat na úřad důkaz – fotografii nebo video s více než třicetiminutovým kontinuálním záznamem.



Kontroly mají začít fungovat od ledna 2017.