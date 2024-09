„Na stavbu budovy na sídlišti Sportovní už je připravena projektová dokumentace a probíhá stavební řízení,“ potvrdil mluvčí města Jan Denemark Nováček s tím, že nyní se město bude ucházet o dotaci. Uspěje-li, mohla by být stavba hotová do dvou let.

V letošním roce bylo volných míst v mělnických školkách 213, žádostí ale dorazilo 272. Mezi nimi bylo i 30 žádostí o umístění dětí mladších tří let. „Maminky dětí narozených v září nebo v říjnu a dalších měsících nemají vzhledem ke kapacitám mateřských škol možnost své děti umístit. Pak musejí čekat skoro celý rok. Tento problém mohou řešit právě dětské skupiny,“ poznamenal mělnický místostarosta Petr Kowanda.

Město má zatím jednu dětskou skupinu, Jeslata pod školkou Čtyřlístek pro děti od roku a půl do tří let. A ta je do posledního místa naplněna. „Žádosti o přijetí do ní nosí maminky, které mají jen pár týdnů po porodu, aby měly šanci na přijetí v budoucnu,“ shrnuje místostarosta mělnické zkušenosti, které vedou ke snaze urychlit stavbu nového pavilonu na sídlišti Sportovní.