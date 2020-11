„Plesy nám v poslední době odřekly dvě třídy. Spousta dalších řekla, že je chtějí přesunout,“ uvedla Tereza Hodovská z kralupského kulturního domu. Maturantům se nechce příliš riskovat a pokud měli mít bál do konce tohoto roku, tak ho raději odsouvají. „Většinou na konec února, nebo na březen. Prostě tam, kde bylo místo,“ říká Hodovská.

Další skupina zatím nechává smlouvu nepodepsanou a čeká, jak se vyvine koronavirové situace. Že se s plesy v současné době skutečně vyčkává, potvrdila zkušenost na Integrované střední škole technické Mělník. „Čekáme, jak se situace vyvine. Dopředu se mi tyto akce nechce rušit, včetně školního reprezentačního plesu. Je otázka, co povolí hygiena a ministerstvo,“ uvedl ředitel Vladimír Wasyliw.

„Určitě to budeme muset vyřešit do konce kalendářního roku, akce vyžaduje nějakou přípravu, a to nejde z týdne na týden,“ podotýká. Jasno by tedy mělo být do konce letošního roku – což není zase až tak dlouhá doba. I samotní studenti zatím jedou v modelu plán A a plán B. „Třída má dva termíny, jeden v lednu, kdy se maturanti rozhodují, jak s termínem naložit. Záložní termín mají potom až na jaře,“ dodává zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku Gabriela Koudelková.

Maturanti nejsou jedinou skupinou, která si organizování plesů v současné velmi nejisté době rozmýšlí. „Řešili jsme rušení termínu v rámci městského plesu,“ uvedla Tereza Hodovská z kulturního domu v Kralupech nad Vltavou.

Stejně tak si svůj ples rozmyslela taneční skupina, která jej plánovala na listopad; místo toho zvažují májovou tancovačku v naději, že koronavirová situace bude příznivější. Ples odložili na další rok například i místní rybáři. „Svůj ples v polovině února zrušili, konat se bude až v roce 2022,“ dodala Hodovská. Stejně se zachovala i řada firem, které plánovaly svůj ples, či vánoční večírek.