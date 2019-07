/ANKETA/ Nastalo období, na které se velká část populace celý rok s nedočkavostí a velkým očekáváním těší. V rámci letní dovolené se lidé snaží vypustit z hlavy veškeré pracovní povinnosti a touží zažívat nová dobrodružství nebo jen poklidně relaxovat. Mezi nejvyhledávanější zahraniční destinace patří u Mělničanů Turecko, Egypt, Tunisko a Řecko. Své klienty však neztrácí ani Itálie a Chorvatsko.

„Převážná část lidí se chystá do Turecka. U Bulharska sledujeme určitý pokles. Hodně nahoru šly zájezdy do Egypta a dobře se prodávají i dovolené v Tunisku. Rozhodujícím faktorem u klientů jsou samozřejmě peníze. Důležité je pro ně také, aby měli pobyt bez starostí,“ říká zástupkyně oslovené cestovní kanceláře v Mělníku. Připomíná také, že určitý počet lidí odmítá navštěvovat muslimské země, a proto stabilně volí Španělsko, Itálii, Chorvatsko či Řecko. Drtivá většina všech objednaných zájezdů je s programem all inclusive.