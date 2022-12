Ačkoliv se nejednalo o první Bářinou soutěž, Monin Cup, který se uskutečnil na začátku prosince ve francouzském Bourges, nebyl určen juniorům. A to byla oproti předešlým soutěžím změna.

„S přípravou mi pomohl můj kolega a trenér Tomáš Nyári, který mě zároveň na soutěž připravil," uvedla vítězka s tím, že se ještě jako studentka na střední hotelové škole v Poděbradech juniorských soutěží v namíchání drinků dříve účastnila.

Monin Cup je soutěž pro mladé barmany do 27 let. Letošní ročník soutěže měl tři kritéria – zapamatovatelnost, opojnost a jedinečnost. „Barbora Kulhánková se ve finále představila do hořkých tónů naladěným highballem La Famille obsahujícím whisky Bushmills, cordial Paragon White Penja Pepper, likér Chartreuse verte, grepový bitter a tonik. Protože nenašla přemožitele, veze si ze země galského kohouta hlavní cenu v podobě šeku na 5 tisíc euro,“ uvedla Česká barmanská asociace.

„Báru zdobí skvělý storytelling, práce s emocemi diváků i znalosti brandu. Vyplatí se vám ji dále sledovat, protože rozhodně nejde o její poslední velký úspěch. Je to velké jméno nastupující barmanské generace,“ pochválil úspěšnou barmanku brand ambasador značky Monin pro Českou republiku Jan Zlámaný.

Zůstane věrná městu na soutoku

Bára věděla, že ji barmanské prostředí vyhovuje, proto byla ráda za spolupráci, kterou ji kdysi nabídli majitelé Němého Medvěda. „Rok jsem dělala u Medvěda na plný úvazek, později u Němého kance," popsala své začátky barmanka, od které si nyní mohou zájemci nechat namíchat svůj drink v mělnickém Brlohu.

Vždy chtěla pracovat za barem, proto ráda přijala nabídku od Petra Němce a Martina Medeka, kteří společně s Tomášem Nyarim otevřeli Brloh bar, kde působí od otevření.

I přesto, že ji vítězství otevřelo nové možnosti, plánuje Bára zůstat věrná Mělníku. „Mělníku a hlavně klukům od Medvěda plánuji být věrná," zakončila úspěšná barmanka.