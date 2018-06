Mělnická Jizerská "50"

Obchod - Obchod Nákupčí 25 000 Kč

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) Specialista/ka nákupu a prodeje zeleniny. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: -péče o dodavatele zeleniny, kteří s námi spolupracují již řadu let; hledání nových partnerů a příležitostí v oblasti nákupu zeleniny, cestování a komunikace s pěstitely a obchodníky se zeleninou po celé Evropě; účast na prestižních akcích v České republice i v zahraničí; kompletní zaškolení do problematiky dodávání zeleniny, seznámení s problematikou zahraničního obchodu, Požadujeme: pracovitost, samostatnost a chuť do práce, jazykové dovednosti v anglickém jazyce + německém nebo polském, zkušenosti v oboru zeleniny nebo obchodu výhodou, aktivní spolupráci v obchodu, řidičský průkaz sk.B, Nabízíme: auto, telefon, počítač, kancelář, hodiny angličtiny, školení a další vzdělávání, stravování přímo ve společnsoti, teambuildingové akce, Kontakt: telefonicky kdykoliv v čase 8:00-18:00. Pracoviště: Hanka mochov s.r.o. - zálezlice, 277 45 Úžice u Kralup n.Vltavou. Informace: Tomáš Bohuslav, +420 604 272 404.