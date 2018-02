Mělnická knihovna získá nové prostory, stěhovat se bude ještě letos

Mělník – Mělnickou knihovnu čeká brzy velké stěhování. Vila Karola není v dobrém technickém stavu a tak se knihy budou stěhovat do Domu služeb na mělnickém náměstí Karla IV. Letos původně neplánovaný přesun by tak podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla mohl začít do konce letošního roku.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Prvotní vize byla taková, že knihovna zůstane na svém místě v Husově ulici do té doby, než bude rekonstrukce budovy na takzvaném spodním náměstí Karla IV. hotova. „Ale vzhledem k tomu, že vila Karola má špatnou revizní zprávu na elektroinstalaci, je třeba začít co nejdříve s její rekonstrukcí," vysvětlil Milan Schweigstill s tím, že se obává, aby nedošlo k neočekávanému problému s elektřinou. Vila Karola v Husově ulici je postavená v romantickém stylu anglické gotiky, která pochází ze sklonku devatenáctého století. Jméno připomíná zřejmě manželku stavebníka Františka Vinklera, paní Karolinu. Po dohodě s vedením knihovny a mělnického kulturního centra, bude přepracována studie architekta Hořavy. „Projekt se musí zjednodušit, ale knihovna je i tak nadšená, protože získá daleko více prostoru, než má doposud ve vile," řekl první mělnický místostarosta. Nová studie by mohla být hotová zhruba za měsíc, pak stačí vypracovat projekt a stavební úpravy vnitřních prostor Domu služeb mohou začít. „Celé vrchní patro bude v podstatě patřit knihovně. Jediné, co v patře zůstane je rodinné centrum Kašpárek," uvedl Schweigstill. Práce budou spíše bourací, protože knihovna bude mít velké otevřené prostory. Musí zmizet všechny příčky, které tam byly vytvořeny kvůli obchodníkům. „Upravit se bude muset pochopitelně i osvětlení a na podlahu přijdou zátěžové koberce," tvrdí místostarosta s tím, že sice bude knihovna prozatím v provizoriu, ale už tam zůstane napořád. Pro čtenáře pak bude samozřejmě otevřena i v době, kdy Dům služeb bude dostávat novou fasádu. Podle vedení radnice není třeba provoz nijak omezovat. Jakmile se uvolní vila Karola, bude se moci začít s jejími opravami. To už ale podle Milana Schweigstilla není záležitostí letošního rozpočtu, ale až roku následujícího. „Rozhodně se nebude vila prodávat, jak už jsem mezi lidmi zaslechl, ale přestěhuje se tam částečně mělnická základní umělecká škola," dodal místostarosta. Umělecká škola má v plánu přesunou do vily většinu výtvarných oborů. Zároveň tam vznikne malý koncertní sál pro zhruba padesát až sedmdesát posluchačů.

Autor: Barbora Walterová