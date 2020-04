Mělnická nemocnice i město má 1000 ochranných štítů od vodohospodářů

/FOTOGALERIE/ Tisíc ochranných štítů darovali vodohospodáři ze Středočeských vodáren, a.s. a Vodáren Kladno – Mělník, a.s. do nemocnice v Mělníku. Část štítů pomůže i samotné radnici, která musí zajistit ochranné prostředky i pro poskytovatele sociálních služeb. Uvedli to představitelé vodohospodářské společnosti.

Mělnická nemocnice i město má 1000 ochranných štítů od vodohospodářů. | Foto: Archiv společnosti VKM