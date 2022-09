Původní čtvrté patro porodnice, které bylo určeno pro ženy po porodu, zůstane na rok skoro prázdné. Oddělení šestinedělí se nyní přestěhovalo do druhého patra, které pro fungování v klidu a bez hluku stavebních strojů uvolnilo gynekologické oddělení. To se přesunulo už v červenci z druhého do třetího patra.