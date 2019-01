Mělník/ Náklady mají přesáhnout šedesát tisíc eur. Francouzská sbírka se podle posledních zpráv bude dělit mezi Mělník a Dijon. Město spoléhá na mělnické dárce.

Socha Jana Palacha | Foto: repro

Bronzová socha Jana Palacha by měla být pravděpodobně v Jungmannových sadech odhalena 19. ledna příštího roku, kdy si město připomene čtyřicáté výročí upálení studenta mělnického gymnázia, odmítajícího tehdejší okupaci Československa vojáky zemí Varšavské smlouvy. Na sochu, která je zatím ve Francii pouze v podobě sádrového odlitku, ale město nemá dost peněz.



Odlití bronzové sochy, které potrvá tři měsíce, má stát šedesát tisíc eur. Sumu zvýší ještě náklady na architektonický návrh a umístění sochy. Francouzi už zahájili sbírku, nyní následuje i vyhlášení sbírky v Mělníku. Ta začne letošního 6. října a bude pokračovat až do konce ledna příštího roku.



Dárci mohou peníze zaslat na účet u České spořitelny nebo svůj příspěvek přinést na radnici, kde je na finančním odboru zapečetěná pokladnička. „Naše město bude vděčné za každou částku, která bude i důkazem, že ctíme památku Jana Palacha,“ řekl mělnický starosta Miroslav Neumann. Zatím není jisté, jaký podíl z francouzské sbírky Mělník získá. Podle posledních zpráv stojí totiž o Palachovu sochu i domácí město Dijon, a tak budou odlity dvě.



V Mělníku by monumentální socha postavy v plamenech, kterou ve Francii v roce 1969 vytvořil maďarský sochař Andráš Beck, měla stát pravděpodobně v Jungmannových sadech proti bývalému gymnáziu. Architekt už pro město připravuje trojrozměrné návrhy umístění sochy vážící šest set kilogramů a vysoké tři a půl metru.



Od původní myšlenky, že by se právě do Jungmannových sadů mohl vrátit tank, který tam býval v minulosti, tak město upustilo. „Navíc jsme se dozvěděli, že by cena za tank byla příliš vysoká, šlo by o šest až sedm milionů korun,“ poznamenal Neumann.

Kam poslat peníze na sochu muže v plamenech?

Dárci mohou své příspěvky převést na zvláštní účet zřízený u České spořitelny číslo 1249-0460004379/0800. Peníze na sochu Palacha mohou odevzdat i v prostorách mělnické radnice, hodit je přímo do zapečetěné pokladničky v prostorách finančního odboru. Veřejná sbírka začne letošního 6. října a bude pokračovat až do 31. ledna příštího roku.