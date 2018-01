Přijdou mělnické děti o další pohotovost?

Roudnice, Mělník – Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem chce přestat provozovat pohotovost pro děti a dorost, kam dojíždějí i rodiče s malými pacienty z Mělníka a okolních vesnic. Mělnická dětská pohotovost byla totiž zrušena už před lety, kdy v nemocnici končilo dětské oddělení.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

„Bojujeme s přetížeností lékařů. Dětští soukromí ambulantní lékaři se do služby nezapojují, nebo za podmínek, které jsou bez dotace kraje pro nemocnici neřešitelné,“ upozorňuje lékařský ředitel roudnické nemocnice Josef Krajník. Nezměnila to prý ani loňská úprava zákona, která ukládá povinnost ambulantním lékařům pohotovostní služby zajišťovat.

Na sklonku loňského roku roudničtí zastupitelé schválili navýšení částky dotující provoz pohotovosti. Radnice však nespecifikovala, zda má jít o peníze na provoz dětské nebo dospělé pohotovosti.



Vůli města k podpoře zřejmě chtělo využít vedení roudnické nemocnice k tomu, aby dotlačilo k podpoře dětské pohotovosti kraj. Ten stejně jako v jiných okresech i v litoměřickém už léta podporuje dětskou pohotovost pouze v jedné nemocnici, přímo v Litoměřicích.





Mělnická nemocnice nebude dětskou pohotovost po zrušení roudnické služby zajišťovat. Deníku to potvrdila mluvčí společnosti Mělnická zdravotní Lada Banetková.

Připomněla, že mělnická nemocnice provozuje pro dětské i dospělé pacienty pouze ORL pohotovost.



Kraj má ještě jednat se zástupci roudnické radnice. „Schůzka se ovšem má týkat hlavně provozu pohotovosti pro dospělé,“ připomněla krajská mluvčí Lucie Dosedělová. Na pohotovost pro dospělé kraj dosud roudnické nemocnici přispíval víc než milionem korun. O dotaci na dětskou pohotovost neuvažuje.



Pohotovost v roudnické nemocnici využívají zejména dospělí pacienti. V roce 2017 jich bylo přes osm tisíc. Dětskou pohotovost loni využily asi dva tisíce pacientů. Většina z dospělých i dětí byla z Roudnice a ze Štětí. Malých pacientů z Mělnicka roudnická nemocnice v minulém roce na pohotovosti ošetřila kolem dvou set. Šlo například o děti z Mělníka, Cítova, Horních Počapel nebo Jeviněvsi.





Rodiče dětí z Mělníka a okolních vesnic o možném zrušení roudnické pohotovosti zatím většinou neví. „Pokud se uvažuje skutečně o zrušení dětské pohotovosti v Roudnici nad Labem, bude to nepříjemné. Všichni rodiče mi dají za pravdu, že když jim ochuraví dítě, snaží se mu co nejrychleji pomoci a každý kilometr, který musí najet navíc, jen zvýší stres a obavy,“ poznamenala pětatřicetiletá Alena z Mělníka a doplnila: „neumím si představit, jak se s dojížděním vypořádají rodiče, kteří nemají vlastní auto a jsou odkázáni na pomoc druhých.“



Do Roudnice nad Labem mířil s nemocnou vnučkou v minulosti i sedmdesátiletý František z Mělníka. „Dcera musela nedávno s vnučkou jet na pražskou pohotovost na Bulovce. To už je delší cesta, v čekárně musely sedět dlouhou dobu. Byli bychom rádi, kdyby byla roudnická pohotovost zachována,“ řekl František.



Někteří rodiče, kteří vozili děti do Roudnice nad Labem, budou zřejmě volit pohotovost litoměřickou. Ta je podle mluvčí tamní nemocnice Naděždy Křečkové na případný nápor připravena.

Anketa: Bude vám scházet roudnická dětská pohotovost?