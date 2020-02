/FOTOGALERIE/ Gymnázium Jana Palacha v Mělníku se otevřelo ve čtvrtek 13. února pro veřejnost v rámci Dne otevřených dveří. Škola nabízí osmileté a čtyřleté studium a cílem je příprava ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách. Zaměření je všeobecné a důraz je kladen na výuku cizích jazyků, českého jazyka, matematiky a přírodních věd.

Gymnázium Jana Palacha v Mělníku se otevřelo ve čtvrtek 13. února pro veřejnost v rámci Dne otevřených dveří. | Foto: Deník / Marta Dušková

„Letos otvíráme pro osmileté gymnázium jedna třídu a dvě třídy pro čtyřleté, každá třída po 30 žácích. Den otevřených dveří pořádáme dvakrát ročně, ukazujeme školu za chodu a učíme s otevřenými dveřmi. Do akce se zapojují studenti v roli průvodců a provázejí zájemce po celé škole i s případným výkladem. Nahlédnout je možné do laboratoře chemie a biologie, dílny robotiky, na sportovní aktivity v tělocvičně či v nové sportovní hale, do jazykových učeben, kde jsou připraveny různé kvízy,“ upřesnila ředitelka gymnázia Ilona Němcová.