Projekt pro Mělník je jiný než v jiných městech. Jde o jedinečné autorské unikáty navržené na míru konkrétním místům a s tímto nápadem přišla místní iniciativa P.U.N.K. (park-ulice-náměstí-krajina). Studenti ateliéru designu pod vedením renomovaných designerů Romana Vrtišky a Vladimíra Žáka z pražské UPRUM připravili návrhy pro veřejné knihobudky v Mělníku.

Ze 14 předložených návrhů vybrala komise 7 vítězných a všechny návrhy studentů jsou vystaveny v prvním patře mělnické radnice na náměstí Miru a je možné je shlédnout do pátku 29. března.

Myšlenka vytvořit v Mělníku několik knihobudek, které by byly zároveň i malým uměleckým dílem ve veřejném prostoru, vznikla na jaře roku 2018 poté, co byla z městské knihovny vyřazena spousta knih, které by ještě mohly čtenářům sloužit.

V Mělníku bylo určeno sedm lokalit, kde by byly knihobudky funkční a knížky byly chráněny před deštěm. Design knihobudky byl tvořen na míru vybranému prostoru. Porota složená ze zástupců města, školy a spolku p.u.n.k. vybrala jednu knihobudku pro každé ze sedmi míst a autoři vybraných knihobudek dopracují technickou dokumentaci včetně cenové rozvahy.

Vytvořený katalog bude následně prezentován možným sponzorům z řad mělnické veřejnosti a místních firem. Ještě v letošním roce by měla proběhnout realizace jednoho z vybraných návrhů v rámci ateliérových dílen UMPRUM.

Nové knihobudky budou umístěny lokalitách - vyhlídka před vilou Karolou, park mezi kostelem sv. Petra a Pavla, Vrázova vyhlídka, dětské hřiště Na Polabí, komunitní a spolková zahrada spolku p.u.n.k. Na Polabí, předprostor Masarykova kulturního domu a Tykalovy sady a pasáž Koruna.

Jedním z vítězných návrhů je například knihobudka určená do malé komunitní zahrady od Kláry Němečkové, která je celá schovaná pod zemí a jediné, co kouká nahoru je trpaslík. Funguje jako páka, čepice se dá odklopit a odkryje podzemní prostor s knihami.

Část nákladů na knihobudky pokryje město a část soukromí sponzoři. Jednotlivé knihovničky je možné i adoptovat a podpořit tím jejich realizaci.