„Nyní probíhá stěhování knihovny do nového místa na náměstí Karla IV., proto vypomáhají i zaměstnanci z jiných poboček,“ uvedla ředitelka Radka Kareisová, co mají teď na programu kulturní pracovníci.

Aby vytvořili místo s vánoční atmosférou, nazdobí před kulturním domem vánoční strom, a právě do toho také zapojí rodiny s dětmi, které budou moci vyrobit ozdoby. „Kdo by neměl svůj vlastní nápad nebo materiál, může si zdarma vyzvednout polotovary na jednu až dvě ozdoby ve výdejním okénku turistického informačního centra,“ doplnila ředitelka.

V úterý 8. prosince by se potom mělo odehrát slavnostní zdobení a rozsvícení stromu. Ředitelka nepředpokládá, že by se protikoronavirová opatření povolila do té míry, že by se mohly na náměstí Míru odehrát vánoční trhy a lidé se ve velkém shromáždit. Proto by strom u kulturního domu mohl být dalším cílem rodinných procházek.

„Kolegové z programového i propagační oddělení už nyní také intenzivně pracují na přípravách programů, které, doufám, bude možné uspořádat v novém roce. Knihovna chystá na leden Týden mělnické knihovny s bohatým programem,“ podotkla.

Kromě toho připravili od začátku listopadu projekt nazvaný Umění v obýváku. Organizátoři vybrali pět uměleckých děl, které jsou nějakým způsobem spojené s Mělníkem nebo činností Mělnického kulturního centra. Jedná se o divadelní fotografie, dva obrazy Vladimíra Veselého a další díla. Nyní je na lidech, aby se pokusili napodobit tato umělecké díla a poslali organizátorům fotografie. „Natočili jsme k tomu prezentační videa, vyfotili díla. Pokud se nám podaří shromáždit dostatek fotografií, chceme je v prosinci vystavit na panelech před kulturním domem,“ vysvětlila Kareisová.

K tomu všemu Turistické informační centrum otevírá výdejní okénko. „Kolegové přijímají e-mailové objednávky na vybrané zboží, kromě toho na facebookových profilech připravují tipy na různé výlety v okolí Mělníka,“ potvrdila ředitelka.

Centrum je na internetu opravdu aktivní. „Pravidelně na webu i Facebooku informujeme, jaké pořady se ruší, jaké se přesouvají, jakým způsobem lze vracet vstupenky. To jsou informace, které lidé potřebují,“ zdůraznila Kareisová.

V kulturním domě se nyní zaměstnanci pustili do prací, na které při plném provozu není čas – hlavně pak v těchto měsících, když je sezona obvykle v plném proudu. „Vymalovali hudební sál, natřeli radiátory, vyměnili vypínače. V turistickém informačním centru by do konce roku mělo dojít k výměně prodejního pultu,“ popsala některé úkoly.





Rušení akcí se bohužel na chodu Mělnického kulturního centra podepsalo. Kvůli tomu, že není možné pronajímat prostory na koncerty a podobné události, přichází o peníze. O existenční problémem ale prý nejde. „Od října nám je znemožněno pronajímat prostory, z nichž máme běžně příjmy, ale zároveň nemáme náklady spojené s pořádáním divadelních představení a koncertů,“ vysvětlila ředitelka a připomněla, že centrum není jako třeba souborová divadla, která musí platit herce. „Výpadek výnosů máme krytý tím, že nám nevznikají náklady na pořádání pořadů,“ dodala.