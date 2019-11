„Když se řekne most, tak si spousta lidí představí pouze most přes Labe, který už je naštěstí opravený. My ale kromě toho vlastníme 13 dalších mostů,“ vysvětluje mělnický místostarosta Milan Schweigstill. Zdůrazňuje také, že většina z těchto mostů není v dobrém technickém stavu, a proto je nezbytné začít s opravami. „Ty mosty nemají daleko k havarijnímu stavu, takže jsme se rozhodli je nějakým způsobem opravit. Především chceme zabránit tomu, aby zatékalo do konstrukce,“ dodává.

Most přes Pšovku v Chloumecké ulici by měl být zrekonstruován a poté budou zahájeny práce na druhé stavbě, což by mělo být na konci příštího roku. „Určitě tam povedou nějaké objízdné trasy, takže chceme mít kvalitní plnohodnotný most, aby nenastala situace, že bychom třeba museli v průběhu uzavírek ještě něco dodělávat a dávat to dohromady,“ doplňuje Milan Schweigstill.

Po dokončení zmíněných mostů by se měl začít opravovat další most přes Pšovku, tentokrát v Klášterní ulici. „Mosty se klasifikují sedmibodovou stupnicí. Havarijní stav je 7. Všechny tyto naše mosty jsou nyní po pravidelných kontrolách, které probíhají, na čísle 5 nebo 6. Pokud bychom se do těch rekonstrukcí nepustili, byla by to pouze otázka času, než bychom se dostali na sedmičku. A pak bychom je museli pochopitelně zavřít,“ dodává místostarosta.