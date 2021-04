Plné vody je nyní náměstí Míru v Mělníku. Životodárná tekutina, s níž mají obyvatelé města i okolí také velmi nepříjemné zkušenosti z doby povodní, tentokrát dorazila zcela přátelsky: spoutána na velkoformátových panelech plných fotografií a informací z výzkumů na téma Voda a civilizace.

Výstava věnovaná celosvětovému příběhu vody, která nyní doputovala do města na soutoku Labe s Vltavou, představuje význam vody od souvislostí náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické, historické či politické. | Foto: ČEZ/Ota Schnepp

Pro některé z místních obyvatel možná nepůjde o novinku a prezentované informace jim budou povědomé: mohli je vidět už jinde. Ano, výstava je putovní – a během uplynulých dvou let si ji v českých a moravských městech prohlédlo již přes milion lidí. V Mělníku to bude možné do 28. dubna. Velkoformátová výstava věnovaná celosvětovému příběhu vody, která nyní doputovala do města na soutoku Labe s Vltavou, představuje význam vody od souvislostí náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické, historické či politické, sdělil Deníku regionální manažer komunikace Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy Ota Schnepp.