Alena Chlapcová, podnikatelka, Kralupy nad Vltavou.Zdroj: se svolením Aleny Chlapcové

Ideální prezident by měl mít velký všeobecný přehled. Upozorňovat na různá témata, vyvolávat diskuzi. Byt zdravě kritický směrem k vládě, ale spolupracovat s ni. A především by měl znát ústavu a řídit se ji. Také by měl být v dobré zdravotní kondici.