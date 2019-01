Neratovice – Čtyři mladé slečny, které se na své budoucí povolání připravují na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Neratovicích, se významnou měrou zapojily do letošního, v pořadí už pátého ročníku projektu Česko zpívá koledy.

Linecké cukroví plné úsměvů upekly pro zpěváky koled, kteří dnes v 18 hodin přijdou do Domu Kněžny Emmy, (zleva) Kristýna Šalyová a Michaela Salačová. | Foto: Deník/Barbora Tesnerová

Devatenáctileté studentky oboru veřejnosprávní činnost Adriana Dvořáková a Veronika Vágová z Kostelce nad Labem vedou pěvecký sbor při tamní školní družině. Do projektu se poprvé přihlásily v loňském roce a letos se rozhodly svou účast zopakovat.

„Náš sbor má jednadvacet členů," přibližuje Adriana Dvořáková, „chodí k nám děti z první až třetí třídy, tedy ve věku od šesti do devíti let." Sbor se svou kamarádkou vedou teprve druhým rokem, navázaly přitom na tradici, kterou před nimi v Kostelci nad Labem zavedl Ota Černý. „Byl to učitel hudební výchovy, vedl i nás, před pár lety ale zemřel," připomíná Adriana Dvořáková, která měla minulý rok pouze osm svěřenců.

Sbor se schází jednou týdně, malí zpěváci přitom zpívají všechno, co se jim zrovna líbí. „Zpívají nejen nové písničky, ale třeba i lidovky. Vždycky se výborně pobavíme například u písničky Generál Laudon," popisuje vedoucí sboru, kterou na jaře příštího roku čeká maturita. „Koledy jsme začali cvičit v listopadu. Děti si to užívají, zpívají je rády," uzavírá Adriana Dvořáková.

Smajlíci pro zpěváky

Další dvě šikovné slečny Kristýna Šalyová a Michaela Salačová, které navštěvují druhý ročník oboru kuchař-číšník na neratovickém učilišti, se sice dnes večer nechystají vyrazit do ulic zazpívat si koledy, přesto se na projektu Česko zpívá koledy podílejí velkou měrou.

Pod dozorem učitelky odborného výcviku Evy Malůškové totiž upekly linecké cukroví v podobě takzvaných smajlíků. Těšit se na ně mohou zpěváci, kteří dnes přijdou do Domu Kněžny Emmy v Kojetické ulici v Neratovicích a spolu s pěveckým sborem domova pro seniory si od 18 hodin zazpívají pětici vánočních koled. A možná i jeden přídavek.