Extrémní stupeň povodňového ohrožení, který je na mapě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyznačen červeně, platí na Mělnicku až do odvolání.

„V důsledku vydatných srážek očekáváme od pátečního večera výrazné vzestupy hladin vodních toků. Nejvyšší vzestupy s četným překročením třetího stupně předpokládáme až během soboty a neděle,“ uvádí ČHMÚ ve výstraze.

Stále platí - až do nedělní půlnoci také výstraha před velmi silnými dešti. „V období od pátečního rána 13. září do neděle 15. září předpokládáme velmi vydatné srážky většinou od 100 do 150 mm,“ píše ČHMÚ.

Města a vesnice na Mělnicku se na možné povodně intenzivně připravují. Hasiči, strážníci a někdy i rybáři kontrolují stavy vodních toků, připravují techniku. Zrušena byla řada venkovních kulturních a sportovních akcí, některé se přesunuly na jiné termíny nebo se odehrají ve vnitřních prostorách.

Česko by měl zasáhnout rovněž silný vítr. Ten by mohl z podmáčené půdy vyvracet stromy. Lidé by se kvůli bezpečnosti raději pod stromy neměli pohybovat. Například v Neratovicích platí od pátku 13. září zákaz vstupu do městských lesíků, sadů a parků.