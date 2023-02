Stavbu dalších etap obchvatu už schválili mělničtí zastupitelé, ŘSD tak může začít připravovat podklady. Záměr teď čeká rok průzkumných prací a posuzování vlivu stavby na životní prostředí, takzvaná EIA, která se má zpracovávat ve dvou variantách.

Maskovaný muž přepadl hernu v Mělníku, lup prohrál v další herně

První varianta obchvatu, která je zanesena i v územním plánu, se napojuje na silnici 1/9 a směrem na Blata, kde se následně stáčí směrem k Mladoboleslavské ulici, na kterou se napojuje.

Podle druhé varianty, s níž přišla obec Velký Borek navazující na Mělník, by obchvat mohl vést přímo podél železniční trati. O přesnější podobě tohoto nápadu se však bude ještě debatovat. A teprve až studie ověří, zda je vůbec reálná.

Na Blatech jsou lidé otrávení

Na mělnickém setkání vysvětlil starosta Tomáš Martinec občanům, že město sice nerozhoduje, kudy má průtah vést, jeho stavbu ale podporuje, protože je nezbytná. „Jedno je jisté: Správa železnic má v plánu modernizovat železniční trat a přibližně do tří až let bude značně vyšší kapacita železnice v Mělníku. To pro mělnické občany znamená, že přejezd ve směru na Kokořín by byl padesát minut ze šedesáti uzavřen. Proto apelujeme na výstavbu další etapy, protože železnice se zkapacitní a my to nemůžeme jakkoli ovlivnit,“ řekl Martinec (ODS)

Většina přítomných na setkání dorazila, aby dali najevo, že s navrhovanou první variantou budoucí podoby obchvatu nesouhlasí. „Skoro všichni, co tu sedíme, nesouhlasíme,“ uvedl jeden z občanů žijící na Blatech poblíž možné nové trasy obchvatu.

Ceny parkovného na náměstí Míru v Mělníku se už za pár dnů změní

Další lidé si stěžovali, že mapce předložené zástupci města a ŘSD nerozumí. „Prostudoval jsem si mapu, ale není z toho patrné, kde jsou kruhové objezdy, přes jaké pozemky to vede a další záležitosti,“ komentoval mapu další občan.

Podle vyjádření zástupce ŘSD se musí se začít takzvanými čárami a až následně se může vyhotovit náhled v podrobnějších měřítkách. Zatím neexistuje studie ani na jednu etapu.

Následovat bude schůzka ve Velkém Borku

Radní pro dopravu Jindřich Špergl (ODS) připomněl, že jde o první schůzku vedení města s občany a ŘSD. „Snažíme se zlepšit komunikaci s vámi. Vyměňujeme si názory, jsme na malém městě,“ řekl Špergl směrem k přítomným občanům. Výsledky jednání chce podle něho město zveřejňovat, aby vše bylo transparentní.

Na příští týden plánuje Špergl schůzku se zástupci Velkého Borku, kde podrobněji prodiskutují jimi navrhovanou variantu.