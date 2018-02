Mělnický Pegas zazáří letos již počtyřiadvacáté

Mělník – Jednou z nejznámějších aktivit Literárního klubu Pegas Mělník je pořádání celostátní soutěže Mělnický Pegas, které se každoročně účastní neprofesionální básníci z celé republiky. Letos proběhne už jeho 24. ročník.

Literární klub Pegas Mělník, který letos slaví svoje třicátiny, si pozval do poetické kavárny Pohodovej anděl ve Svatováclavské ulici známou pražskou herečku Miriam Kantorkovou.Foto: Deník / Lokaj Otto

Prestižního klání poetů se mohou zúčastnit básníci ve čtyřech kategoriích do 15 a 30 let, nad 30 let a autoři s vlastní sbírkou. Uzávěrka každého ročníku bývá 31. května, slavnostní vyhlášení výsledků v říjnu téhož roku. Počet účastníků stále roste, což svědčí o velkém zájmu amatérských tvůrců. Někteří obesílají soutěž opakovaně.

Koncem loňského roku oslavil svoje třicátiny. I když u jeho zrodu v roce 1987 stála jen hrstka zapálených nadšenců, dnes sdružuje 51 členů z Mělnicka i z různých koutů republiky. Za dobu jeho působení prošlo Pegasem více jak 100 básníků napříč generacemi. Na svém kontě má úspěšné čtvrtletníky, edice a sborníky. Setkání s Pegasem, Zrcadlení, a nebo Nekonečná něha jsou jen ochutnávkou z jeho pestrého rejstříku.

Před pěti lety, ke svému 25. výročí založení, vydal reprezentativní sborník Básníci nad soutokem, jenž poskytuje historický přehled o činnosti a aktivitách klubu i jeho členů. Vedle životopisných a bibliografických dat obsahuje i 115 veršů z pera 46 autorů. V publikaci najdeme kromě seznamu všech literárních klubů u nás i přehled vyhlašovaných literárních cen, databázi literárních a kulturních institucí, ale také doporučenou literaturu pro básníky a literáty. Pegas však stojí i za pořádáním autorských čtení a poetických pásem Hodinka s Pegasem, které pravidelně koná v mělnickém Masarykově kulturním domě.

Jeho členové se svými básněmi zároveň vyjíždějí za obyvateli zdejších domovů seniorů. Ani to ale není zdaleka vše, s čím se za svými posluchači vypravují. Mělnická radnice a již zmíněný MKD se každým rokem stávají dějištěm výstav poezie. Ty jsou navíc vhodně doplněny fotografiemi a kresbami členů klubu.

Pegas úzce spolupracuje s ostatními literárními kluby v České republice, jako je třeba Literární spolek Jičín, Literární klub Nadi Benešové Čáslav či Literární klub Petra Bezruče z Frýdku - Místku. Propojení klubů vyústilo ve společnou výstavu "Společnou cestou poezie", jež se konala na domovské scéně mělnického domu kultury. Členové z Mělníka a blízkého okolí se pravidelně jednou měsíčně scházejí. N

a setkáních hovoří o poezii, předčítají básně a plánují další činnost. Stranou dění nejsou ani básníci a básnířky z odlehlejších částí. Ti se práce klubu účastní korespondenčně. Jejich tvorba se tak objevuje ve sbornících i na výstavách. Literární klub Pegas není v žádném případě uzavřenou společností. „Jestli se vám zdá činnost klubu zajímavá a máte-li chuť psát, rádi vás uvítáme v našich řadách,“ vzkazuje všem neprofesionálním poetům. Více na www.pegasmelnik.wbs.cz (lot)