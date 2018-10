Mělnický přívoz přepravil přes 50 tisíc lidí

Střední Čechy – Motivace může být různá. Někdo si chce zasoutěžit o let balonem či novou zrcadlovku známé značky, jiný by prostě rád upozornil na atraktivní alej či stromořadí ze svého okolí. Jedněm i druhým Jiří Kaňa z pořádající organizace Arnika připomíná - na nominování své favoritky do osmého ročníku ankety Alej roku už zbývá čas jen do konce října.