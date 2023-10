Rozhovor Deníku s bývalým mělnickým starostou Ctiradem Mikešem (Mé Město), který se chce vrátit do politiky, vyvolal řadu ohlasů. Současného radního Tomáše Trejbala (ODS) prý dokonce zvedl ze židle a chce uvést některé věci na pravou míru. Z obou rozhovorů je přitom patrné, jak velké rozpory mezi oběma tábory po loňském střídání stráží panují.

Tomáš Trejbal. | Foto: Deník/Alena Hedvíková

Co vás nejvíce naštvalo na rozhovoru se Ctiradem Mikešem?

Pan Mikeš se naváží do stávajícího starosty pana Martince, používá silná slova. Tvrdí, jak je důležité podat si ruku a držet slovo, jenže většina lidí tohle nemusí říkat - hovoří za ně činy. Činy pana Mikeše také o ledasčem vypovídají. Třeba to, jak se sestavovala koalice na Mělníku už dopředu bez Mikeše? To je naprostá lež, která mě nutí reagovat.

Co konkrétně vám nesedí?

Dnes už víme, že slib na vytvoření koalice měly vlastně všechny subjekty, které se účastnily voleb, Ano, Spolu, Sportovci či lidé z bývalé koalice. Těch podání rukou s vědomím, že ty sliby nebudou dodrženy, bylo mnoho. Když byla jasná dohoda současné koalice, tak se objevily návrhy směrem k našemu partnerovi z ANO, které byly doslova absurdní. Nakonec tolik kritizované hnutí prokázalo více morálky než on, bývalé vedení města či někteří lidé stávající opozice. Víte, proti faktu je jednoduché se bránit - faktem. Proti lži se těžko brání.

Politický důchod? Po propuštění s ním už mělnický exstarosta Mikeš nepočítá

Co tím myslíte?

Sledovat zasedání zastupitelstva musí být pro voliče hodně smutný pohled. Místo toho, abychom se posunuli z místa, čelíme absolutně nekonstruktivní kritice a podrazům, jako bylo zneužití zaměstnanců technických služeb ke stávce, která byla politicky organizovaná. Fanatická obhajoba celé situace krematoria, kde vznikla jasná škoda v řádech desítek milionů, a oni namísto aby se snažili podpořit kroky vedoucí k nápravě, tak bagatelizují celou historii kolem této kauzy a zastávají se kroků minulého vedení na úkor ekonomiky města. První výsledky auditu přinesly příjem do rozpočtu technických služeb ve výši téměř tři miliony korun. Čekali jsme pozitivní odezvu a namísto toho opozice řekne, že se jednalo o nepodstatné drobné pochybení. Nebo že vrácení DPH nemusí být nutně výhodné, to je opravdový bizár. Coby zastupitelé jsme tu pro to, abychom pracovali pro město a ne si tu řešili osobní ambice a politické zájmy. Za ten rok, co jsme na radnici, jsme zjistili celou řadu věcí, nad kterými zůstává rozum stát a které jdou na vrub minulého vedení.

Co jste zjistili?

Například jsme čelili celkem velké kritice kvůli reorganizaci úřadu. Všichni kritizují dlouhé termíny na vyjádření různých odborů, a když chcete věci urychlovat a zefektivňovat, dostaví se kritika. Nikdo vám ale neřekne o plýtvání veřejnými prostředky nebo o úředníkovi, co nechal projektovat kanalizaci pro jednu lokalitu včetně pozemků developera, kdy pár set tisíc korun mělo odejít z městské kasy ve prospěch soukromé osoby. Nikdo nechce mluvit o nevýhodných dlouhodobých pronájmech městského majetku, jako bylo parkoviště u zimního stadionu, nebo naopak o smlouvě na pronájem fotbalového hřiště za desetinásobek reálného nájmu navíc schváleného radou dva dny po volbách. Nechceme šířit jen negativní informace, máme dost práce s významnými projekty. Náměstí Karla IV. , křižovatka u soudu, prostor u kulturního domu, revitalizace prostoru hřbitova, park za Tescem, sociální zařízení v parku na Polabí, revitalizace Aušperku nebo veřejné parkoviště u zimního stadionu. Potom tu máme opravy a rekonstrukce ve školách, školkách, Centru seniorů, parkování v sídlištích a další. K tomu běžné záležitosti, jako jsou opravy a údržba majetku i dotahování špatně připravených projektů z minulého období.

Kauza balisety rok po volbách. Z křižovatky mají zmizet, hned tak to ale nebude

Nebylo by lepší o věcech s lidmi mluvit? Kdyby veřejnost věděla, co konkrétního řešíte, nečelili byste třeba kritice, že nekomunikujete.

My musíme s lidmi z úřadu spolupracovat. Úředníci toho vědí za ta léta praxe mnohdy více než my. A občas si s námi pohrávají. Někteří se nemohli a nemohou smířit se změnami ve vedení města a my nechceme jít do veřejných konfliktů, ale naopak pracovat s těmi, kterým jde o dobro města a úřadu a jsou ochotni kvalitní prací k tomuto přispívat. Je jich drtivá většina mimochodem. Na druhou stranu mlčet, když se děje něco špatného, se mi nelíbí, ale odpovědí na kritiku má být odvedená práce a ne politická prohlášení a sliby.

Z městského úřadu údajně unikaly informace. Co přesně se stalo a jak jste tomu zamezili?

Ano, skutečně se to dělo. Například mezi lidmi kolovala výplatní páska paní tajemnice s jejími odměnami. Nejmenovaný místní podnikatel vyvinul tlak na našeho kolegu s cílem prosadit své zájmy na úkor těch městských a vyhrožoval zveřejněním a stávkou odborů. Všichni se bojí o těchto věcech mluvit - včetně mých kolegů, ale já už mlčet nechci. Museli jsme posílit kybernetický systém, aby se takové věci už neděly. Ty ataky jsou zákeřné a mnohdy jdou i do osobní roviny. Třeba na Centrum seniorů chodí abnormální počet udání. Paní Drahomíra Pavlíková, vedoucí organizace, má tento rok už desátou kontrolu - s výsledkem vše v pořádku. Další kontroly byly poslány třeba do technických služeb. Můžu se jen domnívat, kdo za tím stojí, a je to strašně nepříjemné. Stojí nás to čas, který můžeme věnovat něčemu jinému.

Pracujete na změně komunikace s občany?

Vím, že v tom nejsme skvělí. Tohle je jedna z věcí, které jsme nevěnovali i třeba z výše zmíněných důvodů tolik pozornosti. Po roce zkušeností přijdeme s novou strategií komunikace i s novými lidmi, co ji budou mít na starost. Radíme se s odborníky na komunikaci a změna by měla být brzy vidět.