Okresní soud v Mělníku se vrátil k plnému provozu. Všechna oddělení včetně informačního fungují bez omezení. Uvedl to Jindřich Špergl, tiskový mluvčí mělnického soudu. Přesto ale nadále platí opatření, která jsou v posledních týdnech standardem. Vstup do budovy soudu tak umožní pouze osobě po splnění několika podmínek.

Jednací síň mělnického soudu. | Foto: archiv Okresního soudu Mělník

První z nich je, že předloží předvolání k jednání nebo úkonu na příslušný den, ledaže by došlo k odročení; jde podat písemné podání adresované soudu; jde nahlížet do spisu po předchozím objednání; jde po předchozím objednání do informačního centra soudu; případně takovému člověku, u kterého to stanoví předseda Okresního soudu v Mělníku nebo místopředseda Okresního soudu v Mělníku anebo ředitelka správy Okresního soudu v Mělníku.