Starosta města Tomáš Martinec Deníku řekl, že vedení města tímto krokem v žádném případě nemíří k rozprodání technických služeb.

Mělnické vedení s okamžitou platností odvolalo ředitele technických služeb

„Komentáře, které kolují na sociálních sítích, jsou dezinformační. Opravdu nechceme prodat technické služby ani krematorium, nikdy jsme o tom ani nemluvili, takže zcela dementuji to, že bychom nějaký takový krok chtěli podniknout. Jde nám především o to, aby technické služby fungovaly ekonomicky správně, to je cílem auditu,“ uvedl starosta.

Martinec tím reagoval na vyjádření Ondřeje Tichoty (Máme rádi Mělník), který Deníku sdělil svůj předpoklad, že cílem ODS je nejspíš zlikvidovat technické služby tak, aby město muselo služby objednávat od externích firem.

„To by bylo drahé a neflexibilní. Některá města si drbou hlavu, že v minulosti své technické služby rozprodaly a zbavily se vlivu na tuto pro město důležitou činnost. Takto rychlé odvolání ředitele a rychlé nasazení Jana Rohlíka tomu nasvědčují,“ uvedl Tichota.

Radní Tomáš Trejbal (ODS) to vnímá jako šíření domněnek a dezinformací. „Je s podivem, že je zastupitel mající přístup ke všem informacím jedním telefonátem upřednostňuje před komunikací s vedením města,“ poznamenal.

„Určitě nejsme dokonalí, obzvláště v počátcích náročného přebírání vedení města, ale nabídli jsme osobně všem zastupitelům otevřené dveře. Své kroky ostatním zastupitelům samozřejmě vysvětlíme a je třeba zdůraznit, že rada města konala v rámci své kompetence a po konzultacích s právníky,“ dodal Trejbal.