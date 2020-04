ON-LINE reportáž ke koronavirtu najdete ZDE

U vstupu do úřadu budou i nadále asistovat městští strážníci, kteří příchozím měří teplotu a při naměření vyšší teploty nebude občan do budovy vpuštěn. Zároveň se obnovuje činnost rezervačního online systému, přesto by měli občané i nadále upřednostňovat s úředníky telefonní a emailovou komunikaci. Co se týká agendy rybářských a loveckých lístků, budou z důvodu personálního nedostatku vybavovány až od pondělí 27. dubna.

Na úřadě se v době nouzového stavu každý všední den pravidelně schází pracovní skupina Covid – 19, která se zabývá především vládními nařízeními. Ta se musejí aplikovat na úřad i město. Další prioritou je zajištění bezpečnosti v Centru seniorů Mělník. Mluvčí městského úřadu Barbora Walterová Benešová podotýká: „Většina lidí si myslí, že když jsou úřady zavřené, úředníci nemají co na práci. Je ale spoustu agend, které musí běžet dál. Bez ohledu na aktuální situaci běží lhůty pro stavební řízeni, pro územní plán, ve městě pokračují naplánované stavby. Jen se komunikace s občany přesunula do online sféry a na telefon.“

Městská policie v této krizové době podřídila svoji činnost především kontrole dodržování vládních nařízení. Strážníci jsou stále rozděleni do skupin, aby se vzájemně nepotkávali a nedošlo ke vzájemné kontaminaci. Je tak zachována stálá služba nepřetržité pracovní doby 24 hodin 7 dní v týdnu. Městská policie Mělník asistuje na úřadě v úřední dny, zajišťuje odběrové místo na dopravním hřišti v Mlazicích třikrát v týdnu. „Rovněž zajišťují převoz hotových roušek od vietnamské komunity, minule jich přebrali 1000 kusů, což je úctyhodný počet. Zhruba polovinu předali seniorům a druhá polovina byla předána na úřad,“ doplňuje tisková mluvčí.

Na úřadě funguje Roušková linka, kam lidé mohou volat, že darují roušky, darují látku anebo se hlásí švadleny. Do šití roušek se zapojil i větší počet zaměstnankyň úřadu, a to i ty, které do té doby neuměly šicí stroj použít.

„Teď je sice roušek dost, přesto na úřadě děláme železnou zásobu pro případ druhé vlny onemocnění, jak epidemiologové předpokládají. Na samém počátku nouzového stavu zajistilo vlastními silami a zaplatilo město několik tisíc respirátorů třídy FFP 2. Zabezpečili jsme nejen své úředníky, ale především složky IZS, ordinující lékaře, část jsme věnovali nemocnici, poště a řidičům ČSAD. A vytváříme na úřadě rezervu, protože může na podzim přijít druhá vlna a může to být daleko horší. Chceme být připraveni,“ vysvětluje Barbora Walterová Benešová.