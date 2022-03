Správní lidé byli na pravém místě ve chvíli, kdy o životě a smrti rozhodovaly minuty. Že to zní jako fráze – navíc fráze druhou, či dokonce na třetí? Tohle raději neříkejte 35letému muži, který to určitě vnímá jinak. Kdyby se tam neobjevili, možná by tu dnes nebyl ani on. Vše se odehrálo zcela náhle a nečekaně – zkolaboval ve chvíli, kdy půl hodiny po osmé večer vystupoval ze svého auta. Upadl do bezvědomí, přičemž mu z úst i nosu vytékala krev.