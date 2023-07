Podle tajemnice města Radky Bališové Zamlarové se však změny v územním plánu nemusí schválit. „Při nejhorším scénáři se proces může táhnout i několik let,“ nastínila proces zpracování Zamlarová. Dodala, že připomínky k územnímu plánu musí být zapracovány v určitě lhůtě a na starosti je má stavební odbor, který se musí k situaci vyjádřit. „Bude záležet také na pohledu městského architekta,“ řekla.

Připomínky bude řešit referent územního plánování Slavomír Vecko. „Dostaneme námitky, máme určeného zastupitele Zbyňka Šnajdra (Mělník 2022), který nám řekne, co s námitkami chce město udělat. Až se všechno vyhodnotí, uvidíme, jestli bude potřeba udělat znovu veřejné jednání a jestli tam jsou podstatné změny. Námitky musíme také poslat dotčeným orgánům, aby se vyjádřily,“ upřesnil Vecko.

Město stojí za zahrádkáři

Zastupitel Zbyněk Šnajdr se bude diskusí k územnímu plánu zabývat. „Zahrádkářům jsem doporučil, aby podali proti návrhu námitku. Vedení města stojí za nimi a chce územní plán v lokalitě Na Podolí zachovat tak, jak je teď. V tom stávajícím plánu jsou pozemky vedeny jako zahrada, což je víceméně soukromá zeleň. Hlavní slovo budou mít ale dotčené odbory. Doufáme ale, že se nám podaří dojít k rozumnému řešení pro všechny strany," řekl Zbyněk Šnajdr, který je současně radním.

Územní plán města byl naposledy změněn v roce 1999. „Před sedmi lety udělalo dnes už bývalé vedení města výběrové řízení na architekta, který dostal zadání vytvořit ideální územní plán Mělníka. Každý návrh na změnu smetlo zastupitelstvo ze stolu. Udělaly se další změny, které ale pozdržela pandemie covidu,“ popsal Šnajdr.

Kdo za změnou stojí?

Změna územního plánu, s kterou zahrádkáři nesouhlasí, by pomohla developerovi Andreji Varadymu, který chce na svém vedlejším pozemku postavit byty. To se mělnické radnici nelíbí. „Město si přeje, aby pozemky zůstaly v územním plánu tak, jak jsou teď. Je to jednoduché: všem, kteří chtějí okolo stavět, vzroste prodejní cena – když místo zahrádek bude veřejná zeleň. Když tam budou zahrádkáři, kteří tam hospodaří na svém, nebude lokalita pro případné zájemce o koupi nemovitosti tak atraktivní. To je asi ta motivace developera, jinou nevidím. Protože sahat na soukromý majetek, na něco, co tady má letitou tradici, člověk jinak chápat nemůže,“ řekl radní Jindřich Špergl.

Developer Varady tvrdí, že netuší, kdo podal návrh na změnu územního plánu. „Zahrádky ať tam klidně zůstanou. Ať si každý dělá, co chce. Co není moje, neřeším. Já chráním svůj majetek,“ řekl Andrej Varady.

Podat námitku proti změnám bylo možné do minulého pátku 7. července. Kolik se jich sešlo, bude město vědět během následujících týdnů. Kdo stojí za změnou v územním plánu, Deník zjišťuje.