Mělník – Město Mělník je pilotním projektem pro integraci autobusové a železniční dopravy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Ve druhé polovině srpna se rozjíždí integrace Kladenska, která se dotkne i Mělníka. Podle místostarosty Milana Schweigstilla bude rozšířená současná linka Kladno – Mělník – Mladá Boleslav, která zatím jezdí jen o víkendech. „Jezdit budou každý den dva páry spojení v úseku Kladno, Slaný, Velvary, Mělník a pojede ještě dál, ale část na Boleslavsku zatím integrovaná nebude,“ vysvětlil místostarosta s tím, že se uvidí, jak moc bude spojení využívané.



Před pár dny se navíc vedení města sešlo se starosty obcí na Mšensku a Kokořínsku, kde se plná integrace plánuje na začátek podzimu. „Zruší se asi deset stávajících linek, které nahradí čtyři spojení,“ řekl Schweigstill. Jednou z páteřních linek bude spoj Roudnice – Mělník, který už existuje a jezdí v hodinovém taktu. „Prodlouží se až do Mladé Boleslavi a mimo špičku pojede každé dvě hodiny,“ řekl místostarosta.

Město pak dalo k dispozici svou poslední městskou linku číslo 474. Ta bude jezdit ze Střezivojic přes Kokořín, Vysokou až do Mělníka. „Pak bude pokračovat dál do Skuhrova, Velkého Borku, Vrutice, Hostína, Liblic a Byšic,“ vyjmenoval místostarosta. Pro Mělník se ale nic nezmění, protože bude stále jezdit v hodinovém taktu.



Nové budou další dvě linky Mšeno – Byšice – Všetaty, tak aby navazovaly na vlakové spoje do Prahy.



Poslední novinkou je okružní linka, která má význam pro obce Všetaty a Dřísy a je napojena do Neratovic. „Páteří tomu jsou vlaková spojení Všetaty – Mladá Boleslav. Díky tomu dojde k plné integraci mšenské dráhy zhruba v říjnu nebo listopadu,“ dodal Schweigstill. Integrace má výhodu i v tom, že jedna jízdenka bude platná pro všechny další spoje pro příslušná pásma.