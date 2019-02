Mělník - P.U.N.K. je skupina občansky aktivních lidí se zájmem o zlepšování kvality veřejného prostoru a životního prostředí v Mělníku - park, ulice, náměstí, krajina. Zaměřují svou pozornost na zlepšování stavu městských parků a dětských hřišť. Zajímá je podoba náměstí a kulturní život v centru.

Knihobudka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Monika Pelíšková

Přáli by si ulice zelenější a přívětivější pro chodce, rodiče s kočárky a městské cyklisty, rádi by zaměřili pozornost města na zlepšování podmínek pro lidi, kteří se nevěnují kolektivním sportům. Teď se toto občanské sdružení začalo zajímat o knihobudky, které by mohly v Mělníku brzy vyrůst.