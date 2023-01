Macholda také uvedl, že je v místě povolen vjezd vozidel s nejmírnější dodatkovou značkou - mimo dopravní obsluhy. To znamená, že do míst mohou automaticky vjet členové rybářského svazu bez povolující kartičky. Vjezd je zde povolen také osobám, které se potřebují dostat ke sjezdu pro spouštění plavidel do Labe.

Ctirada Mikeše vystřídá v mělnickém zastupitelstvu ředitelka Marie Urbánková

Podle vyjádření rybářů nebyla jednání zcela jednoduchá a vše bude do budoucna záležet na toleranci a dodržování pravidel. V místě je mj. vyznačena maximální povolená rychlost 30km/h a také značení pro zákaz sjezdu ze stezky mimo upravená místa - hrozí vylupování obrubníků a lámání asfaltu.

"Věříme, že je toto jedna z možností, jak do budoucna zachovat přístupy k vodám i přes budování cyklostezek," zakončil Macholda.