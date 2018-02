Mělník čeká dopravní kolaps. Kamiony pojedou Bezručovou

Mělník – Mělnické řidiče čeká další zásadní omezení. Kvůli opravě malého mostu v Kokořínské ulici a nedaleké křižovatky u železničního přejezdu hrozí ve městě dopravní kolaps.

Všechna nákladní auta, která zatím míří z Kokořínské ulice do Nádražní a vyhýbají se centru, budou jezdit Bezručovou ulicí. Hlavním tahem vedoucím mezi všemi mělnickými obchodními centry, která jsou cílem tisíců řidičů.



Potvrdil to místostarosta Milan Schweigstill. „Bude to pro město hodně velká zátěž. Rekonstrukce mostu u benzínky znamená úplnou uzavírku Kokořínské ulice,“ připomněl. Projekt už je připraven a práce na mostě přes říčku Pšovka by mohly začít v květnu letošního roku.

Nenápadný mostek je podle místostarosty nejzatíženějším mostem v celém Mělníku. „Bohužel není jiná možnost, než veškerou dopravu odklonit do Bezručovy ulice,“ vysvětlil Schweigstill.





Po mostu má následovat oprava křižovatky těsně u železničního přejezdu, kde se budou posunovat závory dále až za místo, kde bývala kolej, která vedla do cukrovaru.



„Celá křižovatka se bude řešit jinak, včetně odbočovacích pruhů, aby tam nevznikaly zácpy. Situaci by to mělo jednoznačně zlepšit,“ řekl místostarosta.



Obě stavební akce bude realizovat stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Ani jedna oprava nebude v režii města Mělníka.

Náklady by měly přesáhnout dvacet milionů korun. „V ceně není samozřejmě jen ten most přes Pšovku, ale i značná část vozovky,“ uvedl Schweigstill a připomněl, že zatím jde pouze o odhad ceny.



Mezi další mosty, které se budou v Mělníku opravovat v letošním roce, patří například most v ulici Legionářů, který vede nad železniční tratí. Ani ten není podle místostarosty ve zcela dobrém technickém stavu. „Projekt už je připraven a máme vyřízené i stavební povolení. Čekáme ale, dokud nebude opraven starý most přes Labe, teprve potom se zavře část ulice Legionářů,“ řekl místostarosta, podle kterého uzavírka přijde na řadu na konci letošního roku.



Dalšími adepty na opravu jsou mostky přes Pšovku v Mlýnské a Mýtní ulici. Jeden z nich se s největší pravděpodobností začne dělat ještě v tomto roce, i když zatím nebylo stanoveno, který z nich dostane přednost. Opravy každého z těchto mostů bude město stát dva až tři miliony.