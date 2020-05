Podle mělnického místostarosty Petra Volfa (Mělničané) by město letos mělo pokračovat v každoročním programu a nabídkách pro turisty. K některým změnám ale nakonec přeci jen dojde.

„Plánujeme, že by například letošní Vinobraní mohlo být bez vstupného. Trvalo by sice jeden den místo tří, ale mělo by širší nabídku, jelikož bude také rozdělené do více míst, dvorků, pasáží a parků, než byli lidé zvyklí v minulosti,‟ říká Petr Volf o největší mělnické akci s tím, že stánkaři by mohli letos za zábor místa platit výrazně méně. „Nepočítáme s tím, že by se na tom mělo vydělávat. Jde o to, aby lidé přijeli, a fungovalo to,‟ dodává.

Mělník také vyšel vstříc provozovatelům hotelů a penzionů. „Na druhý kvartál jim promíjíme poplatek za ubytování. Možná se ukáže, že by potřebovali víc, takže by se odpuštění částky prodloužilo do konce roku, ale to musí schválit rada. Zatím jsme schvalovali druhý kvartál, který tvoří duben, květen a červen. Spíš počkáme, jak budou provozovatelé reagovat,‟ přiblížil Petr Volf.

Na posílení cestovního ruchu město také spolupracuje s organizací destinačního managementu Turistická oblast Mělnicko - Kokořínsko. „Ta by se tématu měla věnovat naplno, ale kvůli koronavirové krizi se vše musí odkládat. Chceme systémově a koncepčně uchopit jednotlivé nabídky tak, aby měly hlavu a patu a dávaly dohromady jeden velký, lákavý obraz města a okolí,‟ říká Volf. „Bez ohledu na krizi na projektu pracujeme ve spolupráci s dalšími poskytovateli služeb v cestovním ruchu. Ať už jde o ubytování, gastro, sportoviště, půjčovny a podobně,‟ dodává s tím, že v této práci chtějí pokračovat v takové míře, jakou dovolí situace.

„Aktuálně řešíme, jak využít další, především mělnická místa, která jsou zatím opomíjená, jako je třeba náplavka u řeky, odkud vyplouvá loď Fidelio. Mohly by se tam pořádat akce, které přivedou k řece lidi. Nejen turisty, ale i obyvatele města,‟ říká místostarosta.

Letos se také dočká změn oblíbené Mělnické kulturní léto. „Jako nabídka turistům počítá letošní ročník spíše s českými klienty. Bude to tak možná jednodušší. Ne, že bychom museli přizpůsobovat program, ale měl by se stát navštěvovanějším, jelikož mu lidé budou lépe rozumět,‟ vysvětluje Petr Volf. „Dříve se v podstatě všechno konalo na náměstí. Nyní bychom ovšem chtěli akce více rozmístit po městě, od kulturního domu až po náplavku. Doprovodné programy byly vždycky zadarmo, ale za letní kino, menší koncerty či divadla se platilo vstupné. To musíme samozřejmě zachovat, jelikož nás koronavirová krize stála spoustu peněz,‟ uzavírá Petr Volf.

Jiří Štraub