Aktuálním tématem je znovuotevření všeho; po několika týdnech tvrdých opatření proti případnému šíření koronaviru se tak začíná situace pomalu rozvolňovat. Rodiče malých dětí snad nejvíce zajímá, kdy se do běžného fungování vrátí školy a školky.

V Mělníku to vypadá, že za zhruba měsíc by se mohly najednou otevřít dveře jak základních škol, tak i mateřských školek. Prozatím zavřená zatím zůstane mělnická základní umělecká škola. Uvedl to mělnický starosta Ctirad Mikeš.

V pondělí 25. května tedy zasednou do lavic jak žáci základních škol, tak i děti, které chodí do školek. „Chceme to sladit s vlastními základními školami, tedy prvním stupněm. Nechceme rodičům situaci více komplikovat. Pokud mají doma předškoláka i školáka, těžko vysvětlíte, že jeden bude doma a druhý ne,“ řekl starosta Ctirad Mikeš.

Takové opatření v současné situaci ale bude stát městskou kasu peníze. Jde o to, že zřizovatel musí instituce vybavit ochrannými prostředky, desinfekcí a podobně – stejná opatření, která důvěrně zná každý, kdo chodí nakupovat. „Školy vybavíme desinfekcí, rukavicemi, štíty,“ popsal starosta některé prostředky, které budou mít žáci i učitelé k dispozici. Roušek objednalo vedení města 500, stejně tak budou používat i bezkontaktní digitální teploměry pro měření teploty těla. „Učitelé je budou používat, aby mohli kontrolovat teplotu. Dále chceme desinfekce jak na povrchy, tak i na ruce. Na plochy chceme takové desinfekce, aby to po nich neklouzalo,“ vysvětlil.

Školkám je doporučeno, aby na třídu připadalo nejvíce patnáct dětí. Starosta Ctirad Mikeš ale nemá v tomto ohledu obavy, že by se do limitu děti nevešly. „Někteří rodiče nebudou mít zájem, nebudou chtít dát dítě do školky, když mají doma staršího školáka. Předpokládám, že bychom se tak do limitu patnácti dětí mohli vejít,“ uvedl. Bez zajímavosti není ani to, že by se některé školky mohly nechat přes prázdniny otevřené kvůli rodičům, pokud o to bude zájem.

Mezi další opatření proti šíření koronaviru se ale počítá to, aby neučili kantoři, kteří například kvůli věku nebo jiným zdravotním problémům spadají do rizikové skupiny. „U starších učitelů obava logicky existuje. Vycházíme z toho, že učitelé mohou nastoupit, ale snažíme se jim i vyhovět. Ředitelé škol mají pokyn, aby takovým učitelům maximálně vyhověli,“ podotkl starosta.

Kam se ale žáci tentokrát ještě nepodívají, to je základní umělecká škola. Je rozhodnuto, že její dveře zůstanou žákům ještě zavřené. „Tu otevírat nebudeme. Nadále necháme fungovat distanční studium,“ dodal k tématice Ctirad Mikeš, starosta Mělníka.