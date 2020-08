Jak vyplývá ze slov místostarosty Milana Schweigstilla, situaci město muselo řešit neprodleně.

„Na zimním stadionu odešel software a hardware, který řídil automatiku chlazení. V současné době je tam náhradní provoz,“ říká místostarosta s tím, že v nynějším havarijním režimu musí zaměstnanci na stadion dohlížet čtyřiadvacet hodin denně, jelikož stávající systém stále vypadává. „Jakmile by vypadl, začala by tát ledová plocha,“ vysvětluje Milan Schweigstill a dodává, že vybavení již je dvacet let staré.

Mělník tedy chce využít částku nejen na opravu systému, ale i jeho celkovou modernizaci. „Bude tam například nový řídící počítač. Pomocí softwaru může už na automatiku fungovat úplně všechno, včetně řízení čerpadel, všelijakých ventilů, které tam jsou, a podobně,“ uzavírá místostarosta.