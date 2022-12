„Je to smutné, bohužel ani tato doba lidem moc neotevírá oči,“ upozorňuje. „Stále vidí momentální situaci s energiemi jako důležitější věc k řešení a přemýšlí, co bude, neříkám, že by je finanční gramotnost dokázala připravit na tuto situaci, ale minimálně by měli rezervy a zimu překonali bez problému,“ upřesnil poradce s tím, že většina klientů, kteří se na něj obrátí o pomoc, neví, kolik za co utrácejí a nemají přehled o tom, kam jejich peníze odtékají.

„Lidé soustředí na určitý cíl "až zaplatím hypotéku", "až děti budou starší", "až nebude taková doba". Co to pro ně ve výsledku znamená? Snaží se vytvořit železnou rezervu co nejdřív, až potom přemýšlet o dalších odkladech. Výsledkem toho je, že nevytvoří nikde nic.“

Zájem o azylové domy teprve přijde

Občanská poradna Mělník zažívá vyšší zájem o finanční poradenství, oproti tomu azylové domy se pohybují na stejných číslech. „Co se týká pobytových služeb – azylové domy – zde je situace relativně stabilizovaná, uživatelé jsou saturováni potravinami a drogerií z potravinové banky. Lze však předpokládat, že dopad krize se projeví v následujícím roce,“ upřesnila Klášterková.

„Bohužel i v mém kmeni klientů jsou lidé, kteří díky inflaci a nárůstu úrokových sazeb přijdou o střechu nad hlavou. Ano, pandemie a válka udělají své, ale i tak si z 99 procent za to lidé mohou sami svou nepřipraveností a tím, že věci odkládají až do doby, kdy je problém dožene a je pozdě,“ sdělil Kodet.